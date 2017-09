Miljoenenjacht-deelnemer mocht terecht niet verder

Producent Endemol heeft terecht besloten dat Miljoenenjacht-deelnemer Arrold van den Hurk niet verder mocht spelen. Dat oordeelde de civiele rechter in Amsterdam woensdag in een zaak die was aangespannen door Van den Hurk. Hij drukte op de rode knop, maar wilde de uitzending van Miljoenenjacht afmaken waarin hij 5 miljoen euro misliep.

De rechter boog zich over de vraag: is het drukken op een rode knop een rechtsgeldige bezegeling van een overeenkomst, ook al is het per vergissing? Dat Van den Hurk per ongeluk op de knop drukte is inherent aan het spel, oordeelde de rechtbank.

“Beheersing van zenuwen is onderdeel van het spel. De mogelijkheid om te kunnen terugkomen op onder druk genomen beslissingen zou in strijd zijn met de geest van het spel.”

De banketbakker uit Son drukte tijdens zijn deelname aan het programma in 2013 per ongeluk op de rode knop, waardoor hij een bedrag van 125.000 euro accepteerde. Later bleek dat in zijn koffertje de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat. Van den Hurk gaf direct aan dat het niet de bedoeling was dat hij op de knop drukte en dat hij had willen doorspelen.

De rode knop

Dat mocht niet van Endemol, de regels van het spel zouden dat verbieden, de producent houdt het op pech.



Pas ná de gewraakte opnames is dit aan het reglement toegevoegd, stelde Peter Plasman, de advocaat van Van den Hurk. Maar volgens Linda de Mol is de rode knop al zeker vijf jaar praktijk in de show en kent iedereen de regels. Advocaat Plasman pleitte er eerder voor dat zijn cliënt het spel alsnog kan afmaken als de rechter hem in het gelijk had gesteld.

De man was volgens de raadsman eigenaar van de koffer van 5 miljoen omdat hij die zelf had uitgezocht. De advocaat van Endemol, Jacqueline Schaap, was het daar niet mee eens. Het bedrag in de koffer was volgens haar nog niet van Van den Hurk. “Het spel staat slechts voor een kans op een prijs.”

Volgens de rechtbank hoeft een regel niet geschreven te zijn om geldig te zijn:

Dat die regel bestond, was duidelijk. De functie van de rode knop (stop het spel en accepteer het aanbod van de bank) maakt al sinds lange tijd op onmiskenbare wijze onderdeel uit van het programma.

“De uitspraak van de rechter is duidelijk”, reageert Endemol tegenover ANP.

“We hebben ons aan de spelregels gehouden en Van den Hurk was op de hoogte van die spelregels. Sinds 2008 is het drukken op de rode knop beslissend voor het spel.”

De raadsman van Van den Hurk was niet bereikbaar voor commentaar.