Kamervragen over arrestatie NRC-fotograaf

Een tijdelijk door de politie in beslag genomen foto van de vechtpartij tussen een Amerikaanse militair (links) en activist Nico Trommelen. Foto Chris Keulen

D66 stelt Kamervragen over de arrestatie van NRC-fotograaf Chris Keulen. NRC berichtte deze woensdag dat Keulen zondag ruim twee uur vast zat in een cel omdat hij weigerde beelden van een vechtpartij af te geven. Ook werd de geheugenkaart waarop de beelden stonden tijdelijk in beslag genomen. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat daarvoor niet de benodigde toestemming van een rechter-commissaris is gevraagd.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vraagt aan minister Blok van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Dekker van Media welke wetten Keulen heeft overtreden en of zij de arrestatie legitiem vinden. „Een journalist die zijn werk doet hoort niet in de cel gegooid te worden”, schrijft hij op Twitter.

Paternotte maakt zich ook zorgen over het optreden en handelen van de politie en marechaussee tijdens de arrestatie. Keulen omschreef in het artikel de sfeer tijdens de ondervraging als „intimiderend en onprettig”. Hij werd onder meer onnodig vastgepakt en de ondervragers dreigden met een strafblad.

Het komt vaker voor dat het OM zonder toestemming van een rechter-commissaris journalistiek materiaal vordert, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, in het artikel. Paternotte wil van de bewindslieden weten: „Welke andere acties wilt u ondernemen om in de toekomst persvrijheid beperkend politie-optreden zoveel mogelijk te voorkomen?”