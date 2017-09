Ida Haendel (89) slaapt graag uit. Als Jelle Pieter de Boer in Miami is om haar te fotograferen gaat hij niet voor het middaguur naar haar huis. Eenmaal daar zoeken ze samen jurken uit voor de photoshoot. Na de shoot brengt een taxi ze naar een restaurant (en soms daarna nog naar een voorstelling). Altííd, zegt De Boer, ontstaat er reuring rond Ida. Ze wordt herkend, aangesproken of ze zorgt er zelf voor dat ze met mensen in gesprek raakt.

Jelle Pieter de Boer