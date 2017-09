Ontruimingen na golf van bommeldingen in Rusland

In tientallen Russische steden zijn sinds zondag scholen, overheidsgebouwen, treinstations en winkelcentra ontruimd na een golf van anonieme bommeldingen. Woensdag bereikte de mogelijke dreiging ook de hoofdstad Moskou en moesten minstens 15.000 mensen tientallen gebouwen verlaten, schrijft persbureau Interfax.

Hulpdiensten zijn verspreid door het land druk met de meldingen. De politie doet onder meer met honden onderzoek naar dreiging op drie belangrijke stations en twee universiteiten in Moskou. De meeste meldingen kwamen tegelijkertijd binnen.

Het is niet duidelijk of het gaat om daadwerkelijk bomgevaar, nepdreigingen of een grootschalige oefening. Een bron binnen Russische hulpdiensten zegt tegen persbureau TASS dat het “waarschijnlijk gaat om telefoonterrorisme, niets meer”. Eerder zei een bron tegen Interfax dat de anonieme oproepen worden onderzocht. Tot dusver is er in alle gevallen sprake geweest van vals alarm.

Begonnen in Omsk

De eerste ontruimingen waren in Omsk. De politie deed daar onderzoek in meerdere gebouwen, waaronder verschillende bioscopen en het stadhuis. Maandag en dinsdag waren steden zoals Tsjeljabinsk, Stavropol, Perm en Novosibirsk het doelwit van de anonieme dreigingen. Minstens 45.000 Russen hebben gebouwen moeten verlaten.

NRC-correspondent Steven Derix zegt dat de ontruiming van een winkelcentrum bij hem in de buurt rustig verloopt en dat er rustig buiten gewacht wordt: “Het zou een oefening kunnen zijn, maar het is inmiddels wel al dagenlang bezig en niet officieel aangekondigd.”

Eerder dit jaar kostte een aanslag in de metro van Sint Petersburg 14 mensen het leven. Russische autoriteiten houden sindsdien nog altijd rekening met nieuwe aanslagen.