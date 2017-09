Fotoproject ‘Humans of New York’ is nu ook een webserie

Wat startte als een hobbyproject van een fotograaf in New York, werd een razendpopulaire Facebookpagina: Humans of New York. Eén bestseller en 18 miljoen digitale likes verder komt Brandon Stanton met een nieuw project: een driedelige reeks van gefilmde portretjes van zomaar wat mensen op straat.

Willekeurige New Yorkers

In 2010 raakte Stanton zijn goedbetaalde baan als obligatiehandelaar in Chicago kwwijt. Met de camera die hij had gekocht toen hij nog goed verdiende, verhuisde hij naar New York waar hij een tijdlang moest rondkomen van een uitkering en geleend geld van vrienden en familie. Stanton besloot de straatportretten die hij van willekeurige New Yorkers maakte, te uploaden op Facebook. De indringende foto’s, altijd voorzien van een kort interview, ging massaal het internet over. In dat opzicht doet de levenswandel van Stanton denken aan die van Harry Potter-auteur J.K. Rowling: van de bijstand naar wereldwijd succes.

“Ik dacht dat ik astronaut moest worden”

De eerste drie afleveringen van Stantons videoreeks zijn sinds kort te bekijken op de plek waar het allemaal begon: Facebook. In de eerste aflevering volgen we onder meer een jonge man: knalrood haar, rode bril en een handtas. Hij leunt wat ongemakkelijk tegen een muurtje en vertelt over zijn ideeën over families. Een voorstelling maken van zijn ouderlijk huis of liefdevolle ouders kan hij niet.

Zo excentriek als de anonieme New Yorker is, zo doorsnee is de moeder met twee kinderen in het shot erna: “Ik dacht dat het leven altijd bijzonder moest zijn, dat je president of astronaut moest zijn om mee te tellen. Onzin, want dankzij mijn twee kinderen heb ik alles al.”

Inkijkje in het leven van een vreemde

De twee korte portretjes zijn een perfect voorbeeld van waar Humans of New York (HoNY) groot mee werd: intieme inkijkjes in het leven van een vreemde. De portretten zijn vaak ontroerend, soms inspirerend of liefdevol. Meermaals vertelde Stanton publiekelijk over zijn ‘tactiek’: zijn interviews zijn altijd ongescript en soms duurt een gesprek twee uur voordat hij het gevoel heeft dat er iets bruikbaars tussen zit.

Maar het allerbelangrijkste, vertelt Stanton, is interesse tonen in de persoon voor je: “We hebben zoveel oppervlakkige gesprekken elke dag: ‘Wat ga je eten? Wat heb je gedaan?’ Als iemand oprechte interesse in jou en je verleden toont, is dat zeldzaam. Mensen zijn daar niet aan gewend.”

Voor een volle collegezaal in Dublin deed Stanton zelfs een keer voor hoe hij mensen voor zijn project benadert:

De beschikbare afleveringen van Humans of New York - The Series zijn via Facebook te bekijken.