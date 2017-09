EasyJet gaat langeafstandsvluchten aanbieden

De Britse budgetmaatschappij easyJet gaat intercontinentale vluchten aanbieden. Door samenwerking met twee andere budgetmaatschappijen, Norwegian uit Noorwegen en WestJet uit Canada, kunnen passagiers hun Europese easyJet-vlucht op vliegveld Londen Gatwick goed laten aansluiten op vluchten naar Noord- en Zuid-Amerika en het Verre Oosten. Andere partners en vliegvelden zullen volgen.

EasyJet kondigde het boekingsplatform ‘Worldwide by easyJet’ woensdag aan als een “nieuw disruptief product”, bedoeld voor de 70 miljoen passagiers die jaarlijks via een easyJet-luchthaven vliegen en veelal overstappen. Traditionele luchtvaartmaatschappijen werken ook samen met partners om passagiers een wereldwijd netwerk met goede aansluitingen te bieden. Volgens easyJet werkt hun virtuele knooppunt efficiënter omdat passagiers zelf hun verbinding regelen.

Intercontinentale bestemmingen

Voorlopig werkt easyJet samen met Norwegian en WestJet op het Londense vliegveld Gatwick, de grootste basis van easyJet. Gatwick heeft zestig intercontinentale bestemmingen. Gesprekken met andere maatschappijen uit het Midden-Oosten en Oost-Azië zijn “gevorderd”. Ook wil de maatschappij betere intercontinentale verbindingen gaan aanbieden op Schiphol, Parijs Charles de Gaulle, Milaan Malpensa, Barcelona en Genève.

Het initiatief van easyJet sluit aan bij drie trends in de luchtvaart. Het onderscheid tussen traditionele, nationale maatschappijen en relatief nieuwe budgetmaatschappijen vervaagt. De ‘oude’ maatschappijen zetten steeds meer in op hun budgetdochters en nemen elementen van het budgetbedrijfsmodel over, zoals bijbetalen voor bagage, stoelreservering en andere diensten. Op 25 september lanceert Air France de langverwachte dochtermaatschappij Joon, die goedkoper moet gaan opereren.

De grens vervaagt ook omdat budgetmaatschappijen steeds meer zakelijke passagiers vervoeren. Van de 78 miljoen jaarlijkse easyJet-reizigers zijn er 12 miljoen zakenreizigers. Budgetmaatschappijen werden groot met bestemmingsverkeer (point to point), maar bewegen nu richting transfervluchten via knooppunten (hubs), vanouds het domein van de traditionele maatschappijen. Ryanair begon dit voorjaar met aansluitende vluchten vanaf Rome.

Scherpere concurrentie

Een tweede trend is de toenemende concurrentie van budgetmaatschappijen op intercontinentale vluchten. Door zuiniger kerosineverbruik kunnen relatief kleine vliegtuigen grotere afstanden overbruggen. Norwegian, ’s werelds zesde budgetvlieger, breidt het aantal routes tussen Europa en de VS snel uit. Voor Air France-KLM, vanouds grootverdiener op de trans-Atlantische route, betekent dit veel scherpere concurrentie. Ook het grotere netwerk van easyJet is een nieuwe uitdaging voor Air France-KLM.

Tenslotte is er de passagier die zelf via internet eenvoudig zijn reis met verschillende maatschappijen boekt, de zogenoemde zelf-connectie. Naar verwachting zal deze vorm van boeken snel groeien.