Dit zijn de vrouwen die de wereld veranderen

Voor ieder meisje en iedere vrouw een rolmodel vinden, die haar inspireert het hoogst haalbare na te streven. Hoewel het doel van Time’s project Firsts: Women Who Are Changing the World wat pompeus is, is het wel een mooi project. Ze hebben 46 vrouwen geïnterviewd over hun pad naar succes en dat levert inderdaad veel inspirerende quotes op.

Op de website van Time Magazine vind je de lijst van alle vrouwen die geïnterviewd zijn voor het project. Bij de foto’s van de verschillende vrouwen staan titels als ‘The Singer‘ (Aretha Franklin), ‘The Titan‘ (Oprah Winfrey) en ‘The Comedian‘ (Ellen Degeneres). Over deze vrouwen kun je een interview lezen en een filmpje van het interview zien.

Bekende vrouwen als Hillary Clinton, Shonda Rhimes, Barbara Walters en Serena Williams staan in de lijst. Maar ook Mo’ne Davis (het eerste meisje dat in een internationaal toernooi een honkbalwedstrijd pitchte en won), Eilleen Collins (de eerste vrouw die het gezag had op een ruimtevaartschip) en Ann Dunwoody (de eerste vrouwelijke generaal met vier sterren) horen bij de Firsts.

De geportretteerde vrouwen hebben allemaal een ander verhaal te vertellen over hun weg naar succes. Neem het interview met Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Volgens haar moeten vrouwen elkaar helpen en zeggen wat ze denken, ook als ze zelf denken dat het niets toevoegt.

Een ander mooi interview is dat met Rita Moreno, de eerste Latina die een Emmy, Grammy en een Tony won. Als vrouw van Puerto Ricaanse afkomst werd ze alleen maar gevraagd om rollen te spelen van vrouwen met een accent. Pas na haar rol in West Side Story stond ze steviger in haar schoenen en wist ze haar stereotype te overwinnen.