Derde marineschip voor noodhulp naar Caraïben

Nederland stuurt een derde marineschip naar Sint-Maarten om hulp te bieden aan het eiland dat vorige week door orkaan Irma zwaar getroffen werd. Het bevoorradingsschip Zijner Majesteits Karel Doorman zal materieel en hulpgoederen naar het rampgebied transporteren. Ook worden er honderd militairen van de genie naar het eiland gestuurd voor noodherstel, schrijft het ministerie van Defensie woensdag.

De Karel Doorman, het grootste vaartuig van de Nederlandse Marine, heeft een internationale oefening in de Oostzee afgebroken en vaart op het moment terug naar Nederland. Naar verwachting komt het schip vrijdagochtend aan in de marinehaven van Den Helder, waar materiaal dat gebruikt is voor de oefening wordt gelost en hulpgoederen voor Sint-Maarten worden geladen.

Volgende week woensdag koerst het bevoorradingsschip richting de Caraïben, waar het ongeveer twee weken later naar verwachting aan zal komen. Het ondersteuningsvaartuig Pelikaan en het patrouilleschip Zeeland bieden op het moment al hulp aan getroffen Bovenwindse Eilanden.

Herstelwerkzaamheden

De honderd militairen van de genie vliegen donderdag naar Sint-Maarten om te helpen met herstelwerkzaamheden. De compagnie is volgens Defensie een “reconstructieteam” en zal onder meer helpen bij het opzetten van noodvoorzieningen op het eiland. Een groot deel van de huizen op Sint-Maarten is door Irma beschadigd.

De Karel Doorman is meer dan tweehonderd meter lang en werd in 2015 in dienst gesteld. Eerder werd het gebruikt om hulpgoederen te brengen naar West-Afrika tijdens de ebola-epidemie.

Dodental loopt verder op

Het dodental als gevolg van orkaan Irma is inmiddels opgelopen tot 70, meldt Reuters. In de Amerikaanse staat Florida kwamen woensdag zes mensen om in een verzorgingstehuis door een defecte airconditioning. Het dodental in de VS komt daarmee op 27. Naast Florida vielen ook doden in Georgia en South Carolina. In het Caraïbisch gebied vielen de meeste slachtoffers. Daar kwamen 43 mensen om het leven.