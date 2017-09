Bonden roepen op tot staking bij KLM

Vakbond VNC roept het cabinepersoneel van KLM op vrijdag zijn werk neer te leggen. De organisatie wil zo haar onvrede uiten over de houding van de luchtvaartmaatschappij in de cao-onderhandelingen, schrijft de grootste vakbond voor cabinepersoneel woensdag in een aankondiging. Ook leden van andere bonden worden opgeroepen zich aan te sluiten.

De werkonderbrekingen duren van 5.00 uur tot 23.00 uur en hebben alleen betrekking op vluchten die vertrekken van Schiphol. VNC vraagt stakers om direct na de briefing voor hun vlucht een uur lang het werk neer te leggen. Onduidelijk is of dat gelijkstaat aan een uur vertraging. VNC was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.

Voornaamste aanleiding voor de actie is het eindbod dat KLM onlangs deed, nadat 17 dagen was onderhandeld over een nieuwe cao. De maatschappij kwam daarin enigszins tegemoet aan de eisen van de bonden, maar met name VNC vindt de offers onvoldoende. De ledenraad van de bond stemde onlangs unaniem tegen het voorstel.

‘Ook voor de reiziger’

Tegelijkertijd hekelt de VNC ook de werkdruk die nog altijd op sommige lange vluchten heerst. KLM kondigde vorig jaar aan op 40 procent van de intercontinentale vluchten één cabinemedewerker minder in te zetten. Na acties van het personeel werden die plannen deels teruggedraaid, maar volgens VNC komt het in de praktijk nog regelmatig voor dat er geen zes maar vijf medewerkers op zo’n vlucht werken.

Hoeveel problemen de werkonderbrekingen van VNC gaan opleveren is nog niet duidelijk, omdat VNC nog niet weet hoeveel leden aan de acties deelnemen. Bij acties van vakbond FNV Cabine kwamen eind vorig jaar een aantal vluchten te vervallen als gevolg van een vergelijkbare staking. In een verklaring schrijft VNC aan leden:

“We begrijpen hoe moeilijk het is om mee te doen, het ligt niet in de aard van ons als cabinepersoneel. […] Het gaat hier niet alleen om ons mooie beroep en onze toekomst, maar ook om de toekomst van KLM: onze passagiers zijn niet gebaat bij minder personeel, dus minder service.”

KLM liet in een reactie aan de NOS weten de plannen van VNC onbegrijpelijk en onverstandig te vinden. Volgens de luchtvaartmaatschappij is in het eindvoorstel “voor het eerst in jaren” een structurele loonsverhoging opgenomen en zijn er verschillende maatregelen getroffen om de werkdruk te verlagen.