Brabantse tiener verdachte in zedenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een negentienjarige man uit het Brabantse Bavel van verkrachting van en ontucht met twee minderjarige meisjes. Ook trof de politie bij een huiszoeking in juni tientallen foto’s op zijn computer aan die “aangemerkt kunnen worden als kinderporno”, zegt een OM-woordvoerder.

De man zit sinds drieënhalve maand vast en komt tot zeker de eerstvolgende inhoudelijke zitting in november niet vrij. Via chats zou de Bavelaar tientallen naaktfoto’s en filmpjes van jonge meisjes hebben verkregen. Deze beelden gebruikte hij volgens het OM om in ieder geval twee meisjes mee te chanteren - hij dreigde ze openbaar te maken.

In een geval leidde dat tot een verkrachting van een twaalfjarig meisje, in een ander geval tot ontucht met een dertienjarige, is de verdenking van het OM. BN De Stem schrijft dat de verkrachting plaatsvond in Breda in de periode van september 2016 tot februari van dit jaar. De ontucht zou begin dit jaar zijn gebeurd tijdens een eerste, en eenmalige, ontmoeting. De details over de zaak kwamen naar buiten tijdens de tussentijdse zitting dinsdag.