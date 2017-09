Zeven dagen in de heroïne-epidemie van Cincinnati

Ambulances, bodybags, bewusteloze drugsgebruikers in parken en leegstaande panden; het zijn de zichtbare kenmerken van sterk toenemend drugsgebruik in staten als Ohio en Kentucky. Maar de ‘epidemie’ zorgt voor veel meer problemen die veel dieper in de samenleving grijpen.

Om de enorme omvang van de drugsepidemie van de stad in beeld te brengen, stuurde de krant the Cincinnati Enquirer meer dan zestig verslaggevers, videomakers en fotografen op pad. Het resultaat is een verslag van een ‘normale’ week in de stad Cincinnati. Het is een week waarin 180 gebruikers een overdosis nemen, 18 drugsgerelateerde doden vallen, meer dan 200 gebruikers vast zijn gezet en 15 kinderen worden geboren met gezondheidsklachten.

De reportage neemt je in woord en beeld mee de stad door. Er zijn verslagen uit een vrouwenopvang, een rechtbank en een verslavingskliniek. Ook is te zien hoe een verslaafd stelletje door een politieagent onder een viaduct vandaan wordt gehaald. In de reportages vertellen zowel gebruikers als hun vrienden en familie openhartig over de gevolgen van het drugsgebruik.

“Mijn jongen is dood”

Een van de geïnterviewden is Kim Hill, die in het bijzijn van een verslaggever een telefoontje krijgt van haar schoondochter. Het gaat over haar zoon Tommy, die voor zover zij weet al een tijd clean is. Haar schoondochter is radeloos en in paniek, Kim hoort iets over een overdosis.

Maar dat kan niet kloppen. Tommy doet het goed, hij is al een jaar van de heroïne af. Hij gaat naar meetings, waar hij andere verslaafden bijstaat. Ze geeft de telefoon aan een vriendin. “Ik denk dat ze zegt dat mijn jongen dood is”, zegt Kim. (…) Ze kijkt toe terwijl de medici een lijkzak de deur uit dragen. (…) Kim ziet dat het lichaam in de zak verstijfd is, alsof hij al enkele uren dood was voordat hij werd gevonden. Alsof hij nog steeds met zijn gezicht omlaag op bed ligt, God mag weten hoe lang, met een naald in zijn arm.

Op deze manier gaat het verhaal dag na dag verder. Telkens volgt een ‘tussenstand’ waarin het aantal overdoses en het aantal doden wordt gemeld.

NRC-redacteur Maartje Somers reisde vorig jaar ook naar Ohio. In de stad East Liverpool liep ze mee met de lokale politie-eenheden, die het steeds vaker moeten afleggen tegen de dealers.