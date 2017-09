Woensdag code oranje voor kustprovincies

Woensdag worden in Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en in het Wadden- en IJsselmeergebied windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur verwacht. In het noordelijk kustgebied kan de wind tot 120 kilometer per uur waaien. Het KNMI heeft voor woensdagochtend code oranje afgekondigd in de kustprovincies, met uitzondering van Zeeland.

Naar verwachting breidt het windfront later op de ochtend uit naar de rest van het land. In de namiddag en de avond neemt de wind vanuit het zuidwesten liggen.

Uit voorzorg heeft KLM voor woensdag zestig vluchten geschrapt, om zo de druk op start- en landingsbanen te verlichten. Wie hierdoor zijn vlucht mist, kan via de maatschappij een ticket omboeken. Luchthaven Schiphol laat reizigers weten rekening te houden met meer vertragingen.

‘Ga niet met aanhanger de weg op’

Ook op de weg kunnen gevaarlijke situaties ontstaan vanwege het weer. Rijkswaterstaat waarschuwt tegenover persbureau ANP automobilisten voorzichtig te zijn als ze de weg op gaan en de weerberichten in de gaten te houden.

“We raden af om in de kustprovincies en Flevoland met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan.”

Eind februari ondervonden spoor-, weg- en vliegverkeer veel hinder van een zware storm. Ook toen waren er windstoten tot 120 kilometer per uur, en raakten vrachtwagens van de weg. richtte een zware storm voor miljoenen aan schade aan.