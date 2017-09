Weer iets meer miljonairs in Nederland, 1 op de 5 is boer

In 2015 waren er 106.200 Nederlanders met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal miljonairs stijgt al sinds 2010 gestaag en volgt globaal de ontwikkeling van het vermogen in heel Nederland.

De meeste miljonairs zijn werkzaam in de landbouw: 19 procent. Daarna volgen de financiële dienstverlening (16 procent), handel (14 procent), en zakelijke dienstverlening (14 procent). Acht op de tien miljonairs werkt als zelfstandige, de helft daarvan is grootaandeelhouder en eenderde heeft een eigen onderneming.

Landbouw

Een op de vijf miljonairs is dus boer. Ongeveer de helft van hen heeft een melkveehouderij en een kwart teelt granen of groenten. Hun vermogen bestaat vooral uit grond en stallen.

Samen bezitten de Nederlandse miljonairs een vermogen van 309 miljard euro. Dat is 44 procent van het totale vermogen in ons land. “Het vermogen is scheef verdeeld over de Nederlandse huishoudens”, zegt het CBS daarover.

Om het vermogen te berekenen, is de waarde van de eigen woning en eventuele hypotheken niet meegenomen. Wel meegerekend zijn spaargeld, aandelen, andere effecten en onroerend goed dat niet de eigen woning is. Eventuele schulden heeft het CBS afgetrokken.

Te hoog ingeschat

Het is dit jaar voor het eerst dat het CBS de belastingcijfers integraal gebruikt. Eerder baseerden ze het aantal miljonairs op een steekproef die ze trokken uit die cijfers. Daarom zijn de cijfers nu completer, waardoor blijkt dat het aantal miljonairs in de voorgaande jaren iets te hoog werd ingeschat. Toen meldde het CBS dat Nederland ongeveer 108 duizend miljonairs had.

Relatief de meeste miljonairs wonen in het Gooi: in de gemeenten Laren en Blaricum heeft een op de tien inwoners een vermogen van meer dan een miljoen. Dat geldt ook voor Bloemendaal. In Kerkrade wonen relatief de minste miljonairs: 0,3 procent van de inwoners van de gemeente in Zuid-Limburg mag zich miljonair noemen.

Het CBS deed ook onderzoek naar de leefstijl van miljonairs. Daaruit blijkt dat ze minder vaak scheiden dan niet-miljonairs en zich gezonder voelen: miljonairs roken minder vaak en hebben minder vaak overgewicht. Wel drinken ze meer alcohol. Of ze ook gelukkiger zijn dan mensen die geen miljoen bezitten, blijkt niet uit de cijfers van het CBS.