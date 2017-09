Opnieuw schokkende beelden uit slachthuis België

Nieuwe undercoverbeelden van dierenorganisatie Animal Rights laten er geen misverstand over bestaan dat wantoestanden in Belgische slachthuizen nog niet voorbij zijn. Op de beelden is te zien hoe runderen onder meer met stokken in hun aars worden gestoken, elektrische schokken krijgen - wat verboden is - en in een deel van de gevallen onverdoofd worden geslacht. Dit zou allemaal hebben plaatsgevonden in een slachthuis van de groep Verbist in Izegem.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren



Animal Rights wil dat het slachthuis onmiddelijk sluit en is daartoe een petitie gestart. Volgens Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas bewijzen de beelden dat diervriendelijk vlees niet bestaat: “Er bestaan geen humane manieren om dieren van hun leven te beroven.”

De Inspectie Dierenwelzijn gaat dinsdagmorgen langs bij het slachthuis, dan wordt besloten welke maatregelen er moeten worden genomen. Volgens een woordvoerder moet dat vandaag nog duidelijk worden. Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageert tegenover De Standaard onthutst over de beelden: “De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd.” Hij wil de komende tijd meer personeel gaan inzetten op inspecties bij slachthuizen. Momenteel vindt jaarlijks in slachthuizen een inspectie plaats en in elk slachthuis is een controleur die op dierenwelzijn moet letten.

Bij Het Laatste Nieuws ontkent de directeur van het bedrijf, Louis Verbist, dat er sprake zou zijn van een probleem: “Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in. Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.”

Bij de groep Verbist worden vooral Belgisch Witblauw-runderen geslacht. Het vlees komt terecht in de schappen van onder meer Delhaize, Colruyt en Carrefour. Delhaize heeft al laten weten de samenwerking met het slachthuis stop te zetten. In Nederland ligt het vlees bij groothandel Makro in de schappen.

Slachthuis in Tielt

Eerder dit jaar kwam een slachthuis in Tielt in opspraak om wantoestanden, ook toen aan het licht gebracht door undercoverbeelden van Animal Rights. Op de beelden was te zien hoe kreupele varkens mishandeld werden en ook daar waren de dieren niet altijd verdoofd voor ze geslacht werden.

Het slachthuis werd tijdelijk gesloten maar is inmiddels weer maanden open onder strengere voorwaarden. Juist deze maand heeft het zijn deuren geopend voor publiek om te bewijzen dat er geen mishandelingen of andere wantoestanden meer plaatsvinden.

Kort na het schandaal in maart besloot minister Weyts al werk te maken van meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters, een versterkte positie voor de toezichthouder binnen het bedrijf en een externe doorlichting van alle Vlaamse slachthuizen. “Het schandaal in Tielt moet een louterend moment worden voor de volledige sector”, zei hij destijds.