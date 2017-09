iPhone X: wie betaalt er 1.000 euro voor een telefoon?

Tien jaar geleden bracht Apple de eerste iPhone uit en zette daarmee de toon voor een nieuwe gadget. Apple zelf verkocht 1,2 miljard iPhones en verdiende daarmee zo’n 760 miljard dollar (635 miljard euro). Dat ene apparaatje is goed voor tweederde van de omzet van ‘s werelds rijkste bedrijf.

Het iPhone-jubileum wordt gevierd met een nieuwe variant die voor het eerst in jaren behoorlijk afwijkt van de standaard-uitvoering. Veel lekte al uit: de iPhone X krijgt een oled-scherm (beter contrast), heeft geen home-knop meer en krijgt een gezichtsscanner om het toestel te ontgrendelen. De randjes zijn dunner en je kunt het toestel draadloos opladen.

De echte revolutie is de prijs

Dit zijn technologieën die ook al in andere toestellen te vinden zijn (zie dit overzicht bij Bloomberg). De meest onderscheidende eigenschap van Apples nieuwe smartphone is de prijs. De instapprijs zal naar verwachting rond de duizend dollar/euro liggen, net zoals het concurrerende hyperpremium model van Samsung, de Galaxy Note S8. Die is vanaf 15 september te koop voor 999 euro. Ter vergelijking: de afgelopen jaren kostte de instapversie van de standaard iPhone 649 dollar.

Apple’s strategie – alleen premium telefoons verkopen – leidde ertoe dat de iPhone een hogere gemiddelde verkoopprijs heeft dan alle andere smartphones. De prijzen van Android-toestellen dalen door druk van Chinese concurrenten, zoals Huawei, Oppop en Xiaomi tot onder de driehonderd dollar, Apple zit op zo’n 650 dollar per toestel. Het verschil valt enigszins te rechtvaardigen doordat de iPhones over het algemeen een hogere inruilwaarde hebben.

Om de groei - die in de afgelopen tien jaar één keer dipte – vast te houden wil Apple de gemiddelde verkoopprijs nog verder opschroeven. De iPhone X wordt dan ook geen eenmalig jubileumtoestel voor enthousiaste verzamelaars maar een nieuwe top-categorie; Apple zou 70 miljoen OLED-schermpjes besteld hebben voor dit jaar, en nog eens 95 miljoen voor volgend jaar.

De hamvraag is: wie heeft er duizend euro over voor een iPhone X? Eerdere premium gadgets van Apple, zoals de extra chique uitvoeringen van de Apple Watch, sloegen niet echt aan. Maar voor telefoons gelden andere regels. De smartphone is voor de meeste consumenten hun voornaamste computer. Onmisbaarder dan een laptop, zeker omdat de schermgroottes van de toestellen blijven groeien.

De oude iPhone-modellen (die een update krijgen) zullen voor de gebruikelijke prijs worden aangeboden, maar Apple wil zich als luxemerk blijven onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Nu providers niet meer zo scheutig zijn met subsidies op nieuwe telefoons lijkt duizend euro voor de meeste consumenten een stap te ver. Vandaar dat Apple zelf al begon met een soort abonnement dat iPhone-gebruikers elk jaar een nieuw toestel garandeert.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het nieuwe toestel van Apple de iPhone 8 heet. Maar dit moet de iPhone X zijn.