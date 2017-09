Friesland is vooral populair onder de Friezen

Nog drie weken en dan wordt het programma bekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Maar vooralsnog is het niet hun cultuur waar Friezen het meest trots op zijn – dat is sport. Het sterkste merk van de provincie, gemeten naar bekendheid, waardering en binding onder de eigen bevolking, is de Elfstedentocht, gevolgd door Thialf en AquaZoo Friesland.

Dat valt te lezen in het jaarlijkse onderzoek naar de merkkracht van vrijetijdsattracties door bureau Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 7.850 respondenten, dat woensdag uitkomt. „De trots van Friezen op hun Elfstedentocht is ongeëvenaard, ofschoon de tocht der tochten twintig jaar geleden voor het laatst werd verreden”, zegt Hendrik Beerda.

De Friezen delen die sterke trots met andere noorderlingen, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Friezen, Groningers en Drenten zijn opvallend trots op wat hun provincies te bieden hebben aan dagattracties. In die provincies bevindt zich de helft van de top-10 ‘meest gewaardeerde vrijetijdsbestemmingen’: Elfstedentocht (1), Martinitoren (3), Herinneringscentrum Kamp Westerbork (4), Thialf (8) en Wildlands Adventure Zoo Emmen (10).

Met de merkkracht op nationaal niveau van de Friese cultuur (architectuur, musea, podia, festivals) is het echter minder gesteld, net als met de waardering van Friesland buiten de eigen provincie. Zo is Leeuwarden bij de Nederlandse bevolking niet erg populair. Beerda: „Op de ranglijst van sterkste stedenmerken van Nederland staat Leeuwarden op plaats 22.” Amsterdam, Rotterdam en Utrecht staan op één, twee en drie, Groningen bezet plek zes. De eerste Drentse stad staat op 27: Emmen.

Niet alleen de stad Leeuwarden, ook de provincie Friesland heeft bij de gemiddelde Nederlander een zwak imago. Beerda: „Het provinciemerk staat op de op één-na-laatste plaats, net voor Flevoland.” Op één, twee en drie staan Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Drenthe staat op negen, Groningen op tien. En Friesland heeft, met Flevoland en Overijssel, „het minst creatieve imago van de twaalf provincies”.

Waddeneilanden

De provincie staat verder niet bekend om interessante architectuur (8ste in de ranglijst van provincies), musea (9), podia (9) of festivals (9).

Overigens hebben de Friese Waddeneilanden wél een sterk imago. „Daar vindt ook Oerol plaats, één van de weinige Friese cultuurmerken die een nationaal merkenlijstje halen.” Oerol is één van de in totaal elf festivals met een landelijke uitstraling. In die lijst staat Oerol op zes, Pinkpop en Lowlands op één en twee. In de top-150 van sterkste nationale cultuurmerken staat verder Rutger Hauer, die in Friesland woont.

Kortom, eigenlijk gaat het wat merkkracht betreft alleen goed op sportief gebied. Behalve de Elfstedentocht behoren drie Friese sporters (Sven Kramer, Epke Zonderland en Ireen Wüst) bij de nationale topmerken, samen met twee stadions (Thialf en het Abe Lenstra Stadion) en twee voetbalclubs (sc Heerenveen en SC Cambuur).

Top-10 Vrijetijdsmerken

Gemeten onder de eigen bevolking van de betrokken provincie 1. Elfstedentocht 2. Efteling 3. Martinitoren 4. Herinneringscentrum Kamp Westerbork 5. Artis 6. Oostvaardersplassen 7. Safaripark Beekse Bergen 8. Thialf 9. Diergaarde Blijdorp 10. Wildlands Adventure Zoo Emmen