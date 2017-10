Een Afghaanse asielzoeker heeft bekend een Duitse studente (19) te hebben misbruikt, gewurgd en in een rivier gelegd. De moord in Freiburg zorgde vorig najaar voor angst over de gevolgen van de vluchtelingenstroom. De vrouw, dochter van hoge EU-ambtenaren, zette zich actief in voor vluchtelingen. De verdachte kwam in 2015 illegaal naar Duitsland, woonde bij een gastgezin ten tijde van de moord. Hij zat eerder vast om geweld tegen een Griekse vrouw. (NRC)