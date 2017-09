‘Frans en Nederlands Sint-Maarten krijgen evenveel steun EU’

Het door de orkaan Irma getroffen Sint-Maarten zal niet minder Europese noodhulp krijgen dan Saint-Martin, ook al is het Nederlandse deel van het eiland formeel geen EU-grondgebied en het Franse wel. Dat zeggen betrokkenen in Den Haag en Brussel.

Onder Nederlandse Europarlementariërs was onrust ontstaan: alleen EU-landen en -gebiedsdelen kunnen een beroep doen op het Europese Solidariteitsfonds waaruit geput kan worden in geval van natuurrampen. “Wij gaan ervan uit dat de Europese Commissie zich pragmatisch zal opstellen”, zegt een woordvoerder van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Dat is ook de verwachting in Brussel zelf.

Saint-Martin behoort, anders dan Sint-Maarten, tot de zogenoemde ‘ultraperifere gebieden’ waar in principe alle EU-wetten, -rechten en -plichten van kracht zijn. Momenteel zijn dat er negen, inclusief de Canarische Eilanden (Spanje) en de Azoren (Portugal). Daarnaast zijn er 25 ‘landen en gebieden overzee’ die in meer of minder mate verbonden zijn met EU-landen, maar niet tot de EU behoren.

De Europese Commissie laat desgevraagd weten dat er behalve het Solidariteitsfonds andere potjes zijn waaruit Sint Maarten wél kan putten, zoals het Europese Ontwikkelingsfonds. Het eiland heeft daar de afgelopen jaren al geld uit gekregen, voor investeringen in riolering en waterzuivering en het behoud van de biodiversiteit. De Commissie “is bereid om te bekijken” hoe zulke fondsen ook kunnen worden aangewend voor de toekomstige wederopbouw.

Eerder deze week maakte de Commissie 2 miljoen euro vrij voor in het Caraïbische gebied getroffen eilanden, maar hierbij gaat het om humanitaire hulp voor landen die helemaal los staan van de EU, zoals Haïti en de Dominicaanse Republiek. EU-landen komen in principe niet in aanmerking voor zulke acute financiering.

Wel beschikt de EU over een ‘mechanisme voor civiele bescherming’ waarmee snel extra materieel en personeel naar landen, inclusief Sint-Maarten, kan worden gestuurd als hierom gevraagd wordt. Vooralsnog is zo’n verzoek niet binnengekomen, ook niet van Franse zijde, aldus een Commissiewoordvoerder.

De Commissie heeft Nederland al wel bijgestaan met Copernicus, de EU-satelliet die in staat is om zeer gedetailleerde kaarten te maken van de orkaanschade. Vorige week donderdag kwam er een Nederlands verzoek binnen om hiervan gebruik te maken. Tot dusverre zijn er volgens de Commissie zes kaarten van Sint-Maarten geleverd.