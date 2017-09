Ook jongens en meisjes van 11 tot 14 kunnen inzenden om Wildlife Photographer of the Year te worden, in hun leeftijdcategorie. Laura Albiac Vilas was met haar ouders in een Spaans wildpark, waar een lynxenechtpaar zich langdurig liet zien. Er waren meer fotografen. Ze waren niet bang, ze negeerden ons, zei Laura erover tegen de jury. De Iberische lynx is een aparte soort. Iets kleiner dan de Europese lynx. Hij is ernstig bedreigd, maar hun aantal lijkt de laatste jaren weer iets toe te nemen, tot krap 500.

Foto Laura Albiac Vilas, Spanje / Wildlife Photographer of the Year