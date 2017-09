Dit zijn de adembenemende ruimtefoto’s van de Cassini-missie

Een van de beroemdste foto’s door Cassini is dit panorama in tegenlicht dat is samengesteld uit 165 foto’s die Cassini op 15 september 2006 in drie uur schoot, op een afstand van ruim 2 miljoen kilometer van Saturnus. Door het tegenlicht waren de ringen zo goed zichtbaar dat Cassini twee nieuwe ringen ontdekte. Hier goed te zien is de G-ring die buiten de heldere gewone ringen ligt. Daarbuiten ligt nog de brede E-ring, die is ontstaan uit de ijsgeysers van de maan Enceladus die nog net zichtbaar is in de uiterste linkerrand van de brede ring. Het witte puntje net binnen de G-ring links boven het midden (op ‘10 uur’) is de aarde, ongeveer anderhalf miljard kilometer verder het zonnestelsel in.

Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute