Zeker achttien agenten gedood bij IS-aanval in Egypte

Bij een aanval van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) op een groep politieagenten in de Egyptische Sinaï zijn maandag zeker achttien politieagenten om het leven gekomen. Dat hebben medewerkers van de politie en het leger laten weten aan persbureau AP. Ook raakten zeven politiemensen gewond.

De agenten reden met vijf auto’s op bommen die langs de weg waren geplaatst, waardoor de voertuigen in brand vlogen. Hierna openden gewapende mannen het vuur op de politiemensen. Het is een van de dodelijkste incidenten in de onrustige regio sinds het begin van het jaar.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd later opgeëist door IS. De aanval vond plaats op zo’n dertig kilometer van het plaatsje el-Arish, in het noorden van de Sinaï.

Geweld

In juli vielen IS-strijders een afgelegen Egyptische legerpost in de Sinaï aan. Daarbij kwamen 23 militairen om het leven. Afgelopen maart werden bij een aanval van de terreurgroep tien militairen gedood.

De Sinaï is al langer een onrustige regio, maar sinds het afzetten van de Egyptische president Mohamed Morsi in 2013 is het geweld op het schiereiland verder toegenomen. Meestal waren militairen en politieagenten het doelwit, maar een aantal keer werden ook vakantieresorts in de provincie getroffen door aanslagen.

De ligging van el-Arish, waar in de buurt de aanslag plaatsvond: