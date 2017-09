VN-Veiligheidsraad stemt in met nieuwe sancties tegen Noord-Korea

De VN-Veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea, als straf voor de pogingen van het land om een kernwapenprogramma op te bouwen. Dat bericht persbureau AP.

Het is wel een afgezwakte versie dan het voorstel dat de Verenigde Staten voor ogen had. De sancties houden onder andere een verbod in op de import van aardgas, maar het bevat geen verbod op de import van olie of bevriezing van buitenlandse tegoeden van Noord-Korea. Dat had de VS wel graag gewild.

De import van ruwe olie wordt wel vastgezet op het niveau van de laatste twaalf maanden, en de import van bewerkte olie op twee miljoen vaten per jaar. Ook betekenen de sancties een verbod op de export van textiel, Noord-Korea’s op een na grootste exportproduct.

Verder verbiedt het andere landen van het geven van werkvergunningen aan Noord-Koreaanse arbeiders. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, had voorafgaand aan de stemming gewaarschuwd dat de “Amerikaanse gangsters” een “gepaste prijs” zouden betalen voor het propageren van nieuwe sancties.