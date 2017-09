‘We trekken aan wat we willen’

In het artikel over tienermeisjes en kledingstijl gaat het over de uniformiteit van onze kleding (Super origineel in je skinny jeans, 9/9). Maar ik vind juist dat wij meisjes er allemaal anders uitzien. Niet allemaal: een deel draagt precies hetzelfde, maar een ander deel absoluut niet.

Het artikel is overduidelijk geschreven door volwassenen. Jullie zien misschien geen verschil in onze kleren maar wij wel. En dat komt niet door „tunnelvisie van pubers”. Als je een hele groep van volwassenen bij elkaar zet dan zie ik ook niet ineens allemaal verschillende stijlen.

Volgens het artikel speelt social media hier een hele grote rol. Als voorbeeld noemen jullie mode-idolen als Anna Nooshin en Kendall Jenner. Anna Nooshin is een geweldige online-influencer met een lingerie- en sieradenlijn, twee boeken en ze is presentatrice van onder andere Holland’s Next Topmodel. Kendall Jenner draagt „weinig uitgesproken kleding”, maar wat zij naar het MET Gala in New York aan had noem ik niet weinig uitgesproken. Sociale media beïnvloeden ons zeker, maar werden jullie vroeger niet beïnvloed door tijdschriften, muziek en Top Pop?

Is het een zonde dat wij het liefst makkelijke Adidasjes, spijkerbroek en witte T-shirtjes met leren jack aan doen in plaats van ingewikkelde gothic-kleding? De meeste meisjes dragen gewoon wat ze willen.

