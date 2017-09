Schieten op orkaan Irma? Toch maar niet doen

Wat doe je als er een mega-orkaan op je afkomt? Schuil je in je badkamer met een voorraad water en eten? Vlucht je snel naar veilig gebied? Of kies je voor meer drastische maatregelen?

Voor die laatste optie koos ene Ryon Edwards, die in Florida orkaan Irma zag naderen. Hij maakte een Facebookevenement aan met de titel ‘Shoot At Hurricane Irma’ - precies: lekker met zijn allen schieten op Irma.

“Dat stompzinnig uitziende, winderige konthoofd Irma komt ons verrassen. Laten we haar bewijzen dat wij eerst schieten”, aldus Edwards in de toelichting bij het schietfestijn. Voor de duidelijkheid maakte hij een schematisch plaatje (zie hierboven), waarop de zogenaamde zwakke plek van de orkaan te zien is.

Een hoop internetters zagen wel wat in Edwards’ oproep. In totaal liketen bijna 90.000 mensen het evenement. Niet gek ook misschien, want in het diepe zuiden van de Verenigde Staten - waar Florida ligt - wonen veel voorvechters van wapenbezit.

Bij Edwards’ Facebookevenement doken al snel allerlei melige foto’s op met stereotype wapeneigenaren uit Florida, die Irma zogenaamd een lesje wilden leren.

Niet iedereen zag echter de lol in van het Facebookevenement. Het sherrifskantoor van Pasco County in Florida probeerde wapenfans er op Twitter van te weerhouden daadwerkelijk hun shotguns en AR-15’s op Irma te richten. “Geen wapens afschieten op Irma. Ze keert niet om en het kan heel gevaarlijk zijn.” Gevaarlijk inderdaad, want kogels die omhoog worden geschoten, komen ook weer naar beneden. Het zou niet de eerste keer zijn dat een schot in de lucht per ongeluk een nietsvermoedend slachtoffer maakt.

Edwards liet naar aanleiding van alle tumult die zijn oproep teweeg bracht weten dat het allemaal een grote grap was. “De helft van de wereldbevolking snapt blijkbaar geen snars van sarcasme”, schreef hij op Facebook.

Een kogelregen of niet, Irma is inmiddels in kracht afgenomen tot categorie 1. In de loop van de dag zwakt ze waarschijnlijk nog verder af, zodat ze geen orkaan meer is maar een tropische storm.