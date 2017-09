Ook van een drone verlangt de kijker nu een verhaal

„Is dit serieus met een mobieltje gemaakt?” Twee vrouwen kijken met verbazing naar de korte actiefilm Bad Motherfucker, die is opgenomen met een iPhone. De korte actiefilm wordt getoond vanuit het perspectief van een geheim agent: schietend en kelen doorsnijdend is hij op een missie.

Vorige week vond in Hilversum het driedaagse mini-festival Mobile Movie Days plaats, waar uitsluitend korte films werden getoond die met de mobiele telefoon zijn gefilmd. Het evenement is onderdeel van de Dutch Media Week in Hilversum. Initiatiefnemer en regisseur Ruud van Gessel zette het festival op samen met Ruben Kazantsev, bedenker van het iPhone Film Festival in San Francisco.

Op het programma staat een scala aan korte films uit alle uithoeken van de wereld. De films worden op drie schermen tegelijkertijd geprojecteerd. Zo lijkt een collage te ontstaan van documentaires, animaties, muziekvideo’s en actiefilms. Van Gessel wil met het festival jonge filmmakers een podium bieden. „Als ik naar de rimboe ga, weten die mensen natuurlijk ook hoe ze met hun mobiel moeten filmen. Het speelveld wordt voor iedereen gelijk.”

Geintje

Naast de filmzaal geeft de Nederlandse cameraman Johan Dijkstra een workshop ‘Filmen met je mobiele telefoon.’ In 2013 won hij met zijn film noir A Little Drama het iPhone Film Festival. Wat als geintje begon met zijn collega’s, werd online een hit. De film werd in drie à vier uur geschoten. „Als je met een professionele camera, die al snel tien kilo weegt, een shot van boven wil maken, moet je een geheel nieuwe constructie in het plafond bouwen.” Zelf had hij zijn iPhone 5 met tape op het plafond geplakt.

Daarnaast hoeven filmmakers niet meer langs omroepen of fondsen om de financiering voor een project rond te krijgen. Op de Mobile Movie Days wordt Kasco vertoond, van de Iraanse Mojtaba Ghasemi. Films maken in Iran en distribueren naar het buitenland wordt erg belemmerd door strikte regelgeving. Maar inmiddels gaat Kasco de hele wereld over, zowel online als offline op filmfestivals.

Van Gessel heeft voor de editie in 2018 grootse plannen om alle makers van de films naar Hilversum te halen. „Die filmpjes worden honderdduizenden keren bekeken. Dat is vaak meer dan een tv-programma in Nederland.” Volgens hem duurt het niet lang meer voordat ook de tv-industrie de mobiele telefoon omarmt. RTLZ doet het nu al met hun verslaggevers, evenals BBC en CNN. De mobiele telefoon is niet geschikt voor elk type video, erkent hij. „Nee, een voetbalwedstrijd kan je er niet mee opnemen, laten we eerlijk zijn.”