Noord-Korea bedreigt VS om VN-resolutie

Noord-Korea heeft maandag gewaarschuwd dat de Verenigde Staten een “gepaste prijs” zullen betalen, mocht het een VN-resolutie over nieuwe sancties ter stemming brengen. Dat meldt persbureau Reuters. Het dreigement is opvallend omdat de resolutie, die maandagavond wordt behandeld in de VN Veiligheidsraad, hoogstwaarschijnlijk op een veto van Rusland en China zal stuiten.

Om een veto te voorkomen, zouden Amerikaanse diplomaten nu werken aan een afgezwakte versie.

De oorspronkelijke inhoud van de resolutie was een olie-embargo en een boycot van Noord-Koreaans textiel. Ook zou het plan zijn geweest om tegoeden van leider Kim Jong-un te bevriezen en hem een inreisverbod op te leggen.

In het nieuwe concept, dat door Reuters is ingezien, zijn de maatregelen tegen de Noord-Koreaanse leider niet langer opgenomen en is het olie-embargo deels teruggedraaid. De textielboycot blijft wel van kracht.

Geen nieuwe raketproef

Noord-Korea heeft de internationale gemeenschap tegen zich opgezet nadat het dit voorjaar zijn nucleaire programma versnelde en verschillende rakettesten uitvoerde. Dit weekend werd gevreesd voor een nieuwe rakettest, vanwege de 69ste verjaardag van het stichten van de staat.