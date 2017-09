Exploitant schakelt camera’s in reclamezuilen uit

Exploitant van reclameborden Exterion heeft voorlopig de camera’s uitgeschakeld die in sommige van zijn digitale reclamezuilen zitten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Vorige week ontstond ophef over de camera’s, die Exterion gebruikt om een analyse te maken van mensen die het reclamebord bekijken. Er was mogelijk sprake van een privacyschending.

Exterion zegt dat het “nooit de bedoeling was onrust te veroorzaken”. “Dat is helaas wel gebeurd en daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid hiernaar te handelen. Inmiddels zijn alle camera’s uitgeschakeld”, schrijft het bedrijf op zijn website.

‘Sensor’

Vorige week maandag ontdekte een reiziger op NS-station Amersfoort een cameraatje in een reclamezuil van Exterion. De reiziger plaatste een foto op Twitter, waarna gebruikers op het sociale medium verontwaardigd reageerden. De NS haastte zich te zeggen dat er geen camera in het reclamebord zat maar een ‘sensor’. Het vervoersbedrijf zei bovendien dat het met Exterion had afgesproken dat dergelijke reclameborden binnen de wet moesten vallen. Niet veel later bevestigde Exterion dat het toch echt om een camera ging.

De reclamezuil bleek uitgerust met het systeem VidiReports, een programma dat op basis van videobeelden allerlei kenmerken kan vaststellen van mensen die de reclame bekijken. Het computersysteem legt een database aan met daarin hun geslacht en leeftijdscategorie. Ook de gemoedtoestand kan VidiReports meten, maar die functie stond op de Exterion-zuilen uit. Het programma slaat de videobeelden niet op.

Schermafdruk van VidiReports. Afbeelding Quividi

Dat laatste benadrukt Exterion ook nu. “De camera’s en de bijbehorende software kunnen slechts statistieken verzamelen.” Of de camera’s daarmee ook aan de privacywetgeving voldoen, is nog maar de vraag. Hoogleraar informatierecht Nico van Eijk zei vorige week tegen NRC dat uit commercieel oogmerk filmen in de openbare ruimte niet zomaar is toegestaan:

“Alleen als je de mensen goed informeert, om toestemming vraagt en als je de hoeveelheid data die je verzamelt sterk beperkt, mag je videobeelden maken.”

Of het systeem de videobeelden nu opslaat of niet doet volgens Van Eijk niet ter zake. Ook het registreren van geslacht en leeftijd valt onder het verzamelen van persoonsgegevens en dat is aan strenge regels gebonden. Dat Exterion zijn vijftig reclamezuilen met camera’s op stations en in winkelstraten heeft staan, vindt Van Eijk ook van belang. “Mensen hebben niet de keuze om dat soort plekken te vermijden.”

De Autoriteit Persoonsgegevens plaatste vorige week ook vraagtekens bij de reclamecamera’s. De privacywaakhond ging in gesprek met de NS over de borden op de stations. Of de AP ook een echt onderzoek opent naar Exterion, zegt ze niet - daar doet de organisatie nooit uitspraken over.