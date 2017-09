De desillusie na 77 werkdagen

Het leek onwaarschijnlijk dat hij nog korter bij een club zou werken dan zijn 84 dagen bij Internazionale, maar wonderwel slaagde Frank de Boer daar toch in, toen hij maandag na 77 dagen werd ontslagen als trainer van Crystal Palace.

Een officieel dieptepunt: nooit eerder werd een trainer sinds de oprichting van de Engelse Premier League zo snel ontslagen als Frank de Boer bij Palace.

Zevenenzeventig werkdagen, vier verloren competitieduels en nul doelpunten verder keert hij huiswaarts met het besef dat hij de grootste domper uit zijn trainerscarrière nu achter de rug heeft. Zou je althans denken.

Arbeiders moesten entertainen

Niet alleen voor De Boer was zijn avontuur een desillusie; dat was het net zo goed voor de mensen die hem aanstelden. Zij die besloten een door Ajax geschoolde trainer te laten werken met spelers die meer ervaring hebben met verdedigen dan aanvallen, met nota bene als doel om hen te laten voetballen op de Ajax-manier. Plots moesten arbeiders entertainen.

Ze verloren van Huddersfield Town (3-0), van Liverpool (1-0) en Swansea City (2-0) voordat ze zondag onderuit gingen bij Burnley (1-0).

Als geflopte coach zal De Boer teleurgesteld zijn in zichzelf, maar ook in de keiharde mores van de meest prestigieuze competitie ter wereld. Clubs in de onderste regionen zijn zo bang te degraderen dat ze geen risico’s nemen met trainers in nood. De afkoopsom is een schijntje vergeleken met de minimaal honderd miljoen euro die de clubs jaarlijks aan tv-geld ophalen.

Opmerkelijk is dat de vier nederlagen op rij evenveel tijd in beslag namen als het proces dat aan zijn aanstelling voorafging. Eindelijk had hij de tijd gehad om nauwkeurig uit te dokteren hoe Palace moest gaan spelen, had voorzitter Parish verheugd gezegd. Voor Palace-begrippen was de uitkomst vooruitstrevend: aanvallend en attractief voetbal. De Boer had bij Ajax bovendien bewezen dat hij eigen jeugd kon implementeren, wat Parish ook in Londen voor ogen had, zodat de club niet immer afhankelijk was van miljoenenaankopen. De Boer beloofde „evolutie, geen revolutie”.

Nu daar niks van terecht is gekomen, is het in retrospectief makkelijk om te roepen dat hij ook Ajax nauwelijks attractief heeft laten spelen. Nee, het Ajax van De Boer swingde niet zoals het Ajax van Peter Bosz, en zijn succesformule stoelde meer op vaste patronen dan creatieve ingevingen, maar met vier kampioenschappen op rij kan je onmogelijk zeggen dat de oud-international ongeschikt was voor een baan in de Premier League. Zijn ontslag bij Inter, na zijn vertrek bij Ajax, leek niet meer dan een smet. In de grillige Serie A kan elke coach ontslagen worden – en zeker bij Inter.

Deze klap zal harder aankomen. Zoals hij bij Ajax te horen kreeg dat hij te veel vasthield aan een ingesleten spelprincipe – een variant op 4-3-3 – wordt De Boer ook nu een gebrek aan flexibiliteit verweten. Analisten vonden zijn keuzes naïef in een competitie waarin trainers hun teams met tactische inventiviteit overeind houden. Ook zijn voorganger Sam Allardyce probeerde vorig jaar een 4-3-3 formatie, maar na een 4-0 nederlaag tegen Sunderland ging die speelstijl bij het grofvuil. Hij wist: werken in de Premier League is als dansen op een vulkaan. Geen plek voor risico’s.

Exotische keuze

Hoewel afkomstig uit Grootebroek, was De Boer een te exotische keuze voor een club die in zijn 111-jarige bestaan nooit een buitenlandse coach had. Temeer doordat Palace altijd defensief opereerde en nu ineens verwachtte dat De Boer voor een sprankelend effect zou zorgen. Met een ploeg die bovendien nauwelijks was versterkt met nieuwe en betere spelers. Dáár kon De Boer weliswaar niks aan doen, maar zeker is wel dat de trainer zijn eigen werk grondig zal moeten analyseren voor hij elders aan de slag gaat.

Bondscoach van Oranje, als opvolger van Dick Advocaat? Zou kunnen. Er zijn vast clubs die de grote voetballer van weleer een nieuwe kans willen geven, maar als trainer lijkt eerherstel hoe dan ook ver weg.