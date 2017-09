Asielzoeker bekent moord op vrouw Freiburg

Een Afghaanse asielzoeker heeft bekend een 19-jarige studente in Freiburg te hebben misbruikt en gewurgd. Hij legde de vrouw daarna in een rivier. De moord

in oktober zorgde in Duitsland voor veel angst over de gevolgen van de grote toestroom van vluchtelingen.

De vrouw, dochter van hoge ambtenaren bij de Europese Unie in Brussel, was ‘s nachts van een feestje op weg naar huis, toen ze van haar fiets werd gesleurd. Ze zette zich in Feiburg actief in voor vluchtelingen.

Onduidelijkheid

De verdachte kwam in 2015 illegaal naar Duitsland en woonde bij een Duits gezin ten tijde van de moord. Er is onduidelijkheid over zijn leeftijd. De man zei eerder 17 jaar oud te zijn, maar het Openbaar Ministerie denkt dat hij 22 jaar oud was destijds. In Griekenland heeft de man in de gevangenis gezeten vanwege geweld tegen een vrouw. Na zijn vrijlating belandde hij in Duitsland. De man kon dankzij DNA-onderzoek en video-opnames in een tram worden gearresteerd.

In de rechtszaal bood de man zijn excuses aan aan de familie van de vrouw, zo meldt de Duitse website Zeit. “Ik betreur wat ik heb gedaan”, zei hij. “Ik leef in een hel.” De man had alcohol gedronken en hasj gerookt op de dag van de moord.

Het debat in Duitsland over de vluchtelingen en de omstreden ‘welkomstcultuur’ keerde in alle hevigheid terug na de vondst van de vrouw, bijna een jaar na de massale aanranding in Keulen op Oudjaarsnacht. Ook de aanvankelijk terughoudende berichtgeving in de media over de arrestatie kwam zwaar onder vuur te liggen.