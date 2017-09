Zeker zes doden bij overstromingen in Italië

Bij overstromingen ten gevolge van hevige regenval in de Italiaanse stad Livorno zijn zondag vroeg zeker zes mensen om het leven gekomen. Dat melden Italiaanse media. Ook worden er nog drie mensen vermist in de stad, gelegen in het westelijke Toscane.

Het noodweer bereikte zijn hoogtepunt tussen 2.00 en 4.00 uur, toen meer dan 260 millimeter regen op de stad neerkletterde. Zoveel regen valt er normaal gesproken in twee maanden tijd. Hulpdiensten zoeken naar vermisten.

‘Noodsituatie nog niet afgelopen’

Hierdoor traden meerdere kanalen buiten hun oevers. Volgens het stadsbestuur is “de noodsituatie nog niet ten einde”. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Tientallen huizen zijn onder water gelopen.

Livorno is een havenstad en heeft meer dan 160.000 inwoners. Auto’s die bij het strand stonden geparkeerd, zijn door het wassende water meegesleurd. Treinverkeer van en naar de stad is ontregeld doordat het centraal station onder water is gelopen.