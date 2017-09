FC Utrecht en AZ winnen, PSV en FC Twente verliezen

FC Utrecht blijft voorlopig nog in het spoor van de ongeslagen koploper Feyenoord. De ploeg van trainer Erik ten Hag was zondag in thuisstadion De Galgenwaard veel te sterk voor Roda JC (2-0). De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam daardoor op negen punten uit vier wedstrijden.

Op dat aantal staat ook PSV. Dat ging eerder op de middag kansloos met 2-0 onderuit op bezoek bij sc Heerenveen. Ook AZ heeft negen punten, na zijn winst zondag op NAC Breda. FC Twente verloor opnieuw en wacht daardoor nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen.

FC Utrecht geeft geen enkele kans weg tegen Roda JC

Bij FC Utrecht opende Sander van de Streek al binnen anderhalve minuut de score. Zakaria Labyad drukte het krachtsverschil na rust uit door de voorsprong te verdubbelen. FC Utrecht verzuimde daarna om uit te lopen naar een grotere zege, ondanks een handvol grote kansen.

Roda JC, dat geen enkele kans creëerde, is dit seizoen nog altijd puntloos.

Al in de tweede minuut nam de thuisploeg de leiding. Dat gebeurde via na een vlotte aanval waarbij de defensie van de Limburgers uit elkaar werd gespeeld. Labyad liet een voorzet van Cyriel Dessers bewust lopen voor Van de Streek, die achter hem vrij stond en zo zijn eerste competitietreffer voor Utrecht kon maken.

Roda JC had vrijwel niets in te brengen, maar bleef dankzij doelman Hidde Jurjus toch nog lang overeind. Jurjus voorkwam met een reeks knappe reflexen een grotere achterstand en had het geluk dat een schot van Labyad op de kruising belandde. Maarn de 58e minuut was hij kansloos toen Mohamed El Makrini verzuimde om met Labyad mee te lopen, waarna de nummer tien van Utrecht op aangeven van Dessers de 2-0 binnen kon prikken.

FC Twente verliest voor vierde keer op rij

FC Twente heeft in negatief opzicht clubgeschiedenis geschreven door ook zijn vierde competitiewedstrijd te verliezen. De eredivisiekampioen van 2010 uit Enschede ging onderuit bij Sparta Rotterdam (1-0) en staat voor het eerst na vier eredivisieduels nog met lege handen.

Craig Goodwin bezorgde Sparta de eerste zege van het seizoen. Hij scoorde in de achttiende minuut op goed aangeven van Loris Brogno. FC Twente kwam in de tweede helft niet tot een overtuigende inhaalrace. Ook debutant Adnane Tighadouini, ingevallen voor Oussama Assaidi, kon zijn nieuwe club niet aan een puntje helpen. Stefan Thesker, aanvoerder van FC Twente, werd in blessuretijd van het veld gestuurd wegens een onbesuisde tackle.

De nieuwe tegenvaller zal de onrust bij de club uit Enschede aanwakkeren. Trainer René Hake kreeg de afgelopen weken kritiek op de manier waarop hij zijn spelers liet voetballen. Directeur Jan van Halst lijkt er met weinig financiële middelen niet in geslaagd een goede selectie samen te stellen.

AZ behaalt moeizame overwinning tegen NAC Breda

AZ heeft zondag zijn derde zege van het seizoen geboekt. Tegen NAC Breda kwamen de Alkmaarders na rust in een tijdsbestek van drie minuten, tussen minuut 55 en 58, op een voorsprong van 2-0 dankzij doelpunten van Jeremy Helmer en Guus Til.

NAC kwam zes minuten voor tijd nog wel terug. Invaller Giovanni Korte schoot raak, nadat AZ-doelman Marco Bizot een strafschop van Thierry Ambrose had gestopt. Maar het bleef bij 2-1, waardoor AZ zich bij de omvangrijke groep achtervolgers op koploper Feyenoord voegde. NAC blijft staan op één punt.

Helmer had voor het eerst een basisplaats in de competitie door een blessure van Alireza Jahanbakhsh. Bij NAC debuteerde de van Swansea City overgenomen doelman Mark Birighitti. De Australiër had een jaar geen competitieduel gespeeld en ging al na zes minuten in de fout. Maar Wout Weghorst profiteerde niet. AZ had vrijwel continu de bal. Tot veel kansen leidde dat echter niet.

Tien minuten na de pauze was het toch 1-0 dankzij Helmer die door de benen van James Horsfield raakschoot. Til kopte even later raak. Nadat bij AZ Fredrik Midtsjø nog kon debuteren, ging verdediger Ron Vlaar in de fout tegen Ambrose. De strafschop werd dus in twee instanties benut. Maar verder kwam NAC niet.

PSV verliest kansloos van sc Heerenveen

PSV heeft zondag de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. De club verloor in Friesland met 2-0 van sc Heerenveen.

De overwinning van Heerenveen was geenszins geflatteerd. PSV begon slap aan de wedstrijd en keek na zes minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. De eerste treffer kwam van de voet van Arber Zeneli die vanaf een meter of 20 via de onderkant van de lat raak schoot. De 2-0 kwam voor rekening van Reza Ghoochannejhad die een voorzet van Denzel Dumfries eenvoudig kon binnenwerken.

Diezelfde Dumfries was halverwege de eerste helft lijdend voorwerp bij een onbesuisde tackle van de Mexicaan Hirving Lozano. De aanvaller dupeerde daarmee zijn toch al machteloos spelende team. PSV werd in de eerste 45 minuten compleet overlopen door Heerenveen. Het enige dat was aan te merken op het spel van de Friezen was dat ze niet al met een grotere voorsprong gingen rusten.

🔴 | Lozano krijgt rood. PSV met tien man verder en zonder de Mexicaan tegen Feyenoord volgende week. #heepsv https://t.co/APFUr8SFr9 pic.twitter.com/MXekkk9jjD — FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 september 2017

Ook in de tweede helft konden de Eindhovenaren nauwelijks een vuist maken. Dat het slechts 2-0 bleef was wederom te danken aan Heerenveen. Ghoochannejhad schoot een strafschop slap in waarna doelman Zoet eenvoudig kon redden.