Sloane Stephens wint US Open

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens heeft zaterdagavond haar eerst grandslamtitel bemachtigd. In de finale van de US Open was ze haar landgenote Madison Keys de baas. In amper een uur tijd stond het 6-3 en 6-0.

De affiche van het laatste grandslamtoernooi van het jaar was op voorhand een bijzondere. Niet alleen was deze volledig Amerikaanse eindstrijd de eerste sinds de laatste sister act van Venus en Serena Williams in de eindstrijd van de US Open (in 2002), ook ging het om twee namen van buiten de top 15 van de wereldranglijst.

Zo stond Madison Keys bij aanvang van de US Open nog 17de, terwijl voor het vinden van Sloane Stephens zelfs het blaadje moest worden omgeslagen. Zij bezette voor het toernooi een onwaarschijnlijke 83ste plaats op de WTA-lijst. Het verhaal van Stephens is er sowieso een van het niveau meisjesboek. Aan het begin van deze zomer was ze terug te vinden op plaats 957.

Dat had alles te maken met een voetblessure waarvoor ze een operatie nodig had die haar elf maanden aan herstel kostte. “Een jaar geleden kon ik amper lopen”, zei de Amerikaanse na afloop van de eindstrijd. Na US Open-winst zal ze maandag op de geüpdatet ranglijst de 17de plaats bekleden.

Eindstrijd: weinig hoogtepunten

Die eindstrijd zelf kende maar weinig hoogtepunten. Stephens was simpelweg te sterk voor Keys. Haar service liep goed, ze maakte weinig onnodige fouten en wist op het juiste moment de breaks te plaatsen. Zoals aan het eind van de eerste set toen ze haar tegenstander op 5-3 de game wist af te snoepen en daarmee setwinst binnensleepte.

In de tweede set was Keys al helemaal geen partij voor Stephens. De Amerikaanse sloeg op 5-0 op haar derde matchpoint toe en sleepte zo haar eerste US Open-titel binnen.