Orkaan Irma komt afgezwakt als categorie 2 aan bij westkust Florida

Luchthaven Orlando Sanford in Florida is tot en met dinsdag gesloten en ook het vliegveld van Miami is dicht. Wel wordt de geplande vlucht van Miami naar Amsterdam maandag uitgevoerd.

Nederlandse toeristen op Cuba en in Florida kunnen nog niet vertrekken. De luchthaven van Varadero op Cuba is tot en met maandag gesloten. Volgens reisorganisatie TUI gaat de rest van de vluchten naar Cuba gewoon door.

Op de eilanden Saba en Sint-Eustatius die woensdag ook werden getroffen door orkaan Irma zijn de wegen weer begaanbaar gemaakt. Op Saba is door Defensie een nieuwe watervoorraad geleverd. De verwachting is dat de drinkwaterfabriek binnen enkele dagen weer werkt.

De evacuatie van mensen met een medische urgentie van Sint-Maarten is afgerond. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mensen die dringend medische hulp nodig hadden zijn met voorrang per vliegtuig naar Curaçao vervoerd. Het ging bijvoorbeeld om patiënten die een nierdialyse nodig hadden, of mensen die net een operatie achter de rug hadden.

De orkaan Irma is in kracht afgenomen naar een storm van categorie 2 met windsnelheden van 175 km per uur. Orkaan José is ook een categorie afgezwakt naar 3. Dat meldt persbureau Reuters.

Welkom in dit liveblog

Welkom in dit verse liveblog over de orkaan Irma. Deze nacht en maandag zullen we hier de belangrijkste ontwikkelingen bijhouden rondom de orkaan die nu over de westkust van Florida raast.

Dit waren de belangrijkste gebeurtenissen van zondag (lees het hele liveblog van zondag hier terug):

* Het dodental op Sint-Maarten is opgelopen tot vier, maakte premier Rutte zondagmiddag bekend op een persconferentie. Er zijn twee nog ongeïdentificeerde lichamen aangespoeld.

* Koning Willem-Alexander is op Curaçao aangekomen om zich te laten bijpraten over de gevolgen van de orkaan en hoopt later ook Sint-Maarten te kunnen bezoeken om de bevolking een hart onder de riem te steken. De koning zei dat de getroffenen moeten vertrouwen op de hulp die onderweg is.

* Het Rode Kruis en de Koninklijke Marine zijn hard aan het werk op Sint-Maarten om de bevolking van voedsel en drinkwater te voorzien. De mariniers hebben de situatie na de plunderingen van de afgelopen beter onder controle, maar de situatie is volgens premier Rutte nog wel fragiel.

* De wederopbouw op de Bovenwindse Eilanden wordt gecoördineerd door Hans Leijtens, die begin dit jaar opstapte als topman bij de Belastingdienst nadat de reorganisatie bij de fiscus verder was ontspoord.

* Irma heeft via Cuba en de eilandengroep Florida Keys het vasteland van Florida bereikt. De orkaan is als categorie 3 met windsnelheden tot 195 kilometer per uur aan land gegaan bij de stad Naples aan de westkust van Florida. Miljoenenstad Miami, die grotendeels is geëvacueerd, heeft alleen te maken met de randen van Irma.

* In Florida zitten in totaal meer dan twee miljoen mensen zonder stroom en zijn in het noodweer voorafgaand aan Irma al drie doden gevallen in het verkeer.