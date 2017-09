Brons voor Heiner bij WK zeilen in Finn-klasse

Zeiler Nicholas Heiner heeft op het WK zeilen brons gepakt in de Olympische Finn-klasse. De Nederlander ging de medalrace in op de vierde plaats, maar winst op het afsluitende onderdeel bracht hem tot een derde plek in het eindklassement.

Op het Hongaarse Balatonmeer begon Heiner aan de afsluitende wedstrijd met een achterstand van tien punten op de nummers twee en drie in het klassement, de Brit Ed Wright en de Fransman Jonathan Lobert. Doordat hij vrijwel van het begin aan kop van de wedstrijd lag, mocht hij zelfs even dromen van meer. De kop stond hij niet meer af, maar meer dan een stijging van één plek zat er niet in.

Met zijn zege passeerde Heiner Edwards in het klassement. Kampioen in de Finn-klasse werd de Zweed Max Salminen die de slotrace als achtste beëindigde. Hij wist daarmee Lobert, die vijfde werd, nog net achter zich te houden.

De Finn-klasse is een watersportonderdeel waarbij de zeiler in een eenmansboot het moet opnemen tegen andere zeilers. De discipline is sinds 1952 Olympisch.