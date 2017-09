Barça bouwt aan topteam en Martens hoort daar bij

Lieke Martens had zich haar eerste wandeling over de Rambla als inwoner van Barcelona wel wat anders voorgesteld. Een paar dagen voordat de 25-jarige voetbalster met haar vriend Kevin Koolhof naar de hoofdstad van Catalonië verhuisde was de beroemde wandelboulevard het decor van een terreurdaad waarbij veertien doden vielen. „Ik vond het belangrijk om snel naar de Rambla te gaan. Dit wordt toch onze nieuwe stad. Het was heel bijzonder al die rouwende mensen te zien. Elke stad in de wereld kan nu een doelwit zijn. Maar je kunt niet in angst leven.”

Bij het bezoek aan de Rambla kon Martens haar prachtige zomer heel even relativeren. Ze maakte de overstap van FC Rosengård naar FC Barcelona, veroverde met Oranje de Europese titel, werd uitgeroepen tot speelster van het EK en kreeg ook nog eens de trofee als beste voetbalster van Europa. Ze vloog met Lionel Messi in een privé-vliegtuig en stond op het podium naast Ronaldo. „Ik heb amper tijd gehad om er allemaal over na te denken. Ik ben de laatste weken echt geleefd. Ik ben moe, maar ik moet gewoon doorgaan. En dat is ook niet erg. Zo is deze wereld nu eenmaal”, zegt Martens een half uurtje na haar debuut in een thuiswedstrijd in het shirt van Barcelona.

Mijlpaal in haar loopbaan

Weer een mijlpaal in de loopbaan van Martens. Als nummer 22 begint ze op een regenachtige zaterdagmiddag voor een paar honderd toeschouwers aan het duel met Albacete. Nadat ze een week eerder uit bij Zaragoza als invalster een klein aandeel had gehad in de 9-0 overwinning, komt Martens nu vanaf het begin in actie. Cristina Espigares heeft lang uitgekeken naar deze dag. „Ik ben een groot fan van FC Barcelona én van Lieke Martens”, vertelt de Catalaanse met een grote vlag om haar schouders. „Vorige week heb ik haar even aangeraakt om te voelen of ze echt was. Ik kon niet met haar praten omdat ze nog geen Spaans spreekt. Dat komt vast snel. Ze kan nu al haar voeten voor zich laten spreken.”

Als Martens veld 7 van het trainingscomplex in Sant Joan Despí betreedt, staan vriend Kevin Koolhof en manager Tim Vrouwe van de Forza Sports Group op de bescheiden tribune. Ze maakten de opmars van Nederlands beste voetbalster van zeer nabij mee.

Koolhof ziet het leven in de stad aan de Middellandse Zee met vertrouwen tegemoet. Hij gaat zelf in Barcelona op een lager niveau voetballen in een elftal van een Ierse pub. „Maak hem nou af, joh”, roept hij als Martens in de tweede helft een kans mist. „Want als ze niet scoort is ze straks de hele avond chagrijnig.”

Martens laat bij vlagen haar grote klasse zien. De aanvalster kan als geen ander met de bal aan haar voeten opeens versnellen. En als Martens eenmaal begint te rennen is ze vrijwel door niemand meer te stoppen. Toch slaagt Martens er niet in te scoren. Ze krijgt drie opgelegde kansen, maar mist scherpte bij de afronding. Ze stapt enigszins teleurgesteld van het veld. „Ze wil altijd winnen. Alles draait bij haar om voetbal”, stelt manager Tim Vrouwe. „Als je op dit niveau wilt spelen kan dat ook niet anders.”

Vrouwe bracht Martens al ruim voor het succesvolle EK in Nederland van Zweden naar Spanje. „FC Barcelona liet uit alles blijken dat ze haar heel graag wilden vastleggen. Ze bouwen aan het beste vrouwenelftal ter wereld. Martens maakt daar deel van uit. Maar er zijn nog vijf topspeelsters gehaald deze zomer. In het vrouwenvoetbal worden sporadisch transfersommen betaald. Dat gaat dan om enkele tienduizenden euro’s. FC Barcelona heeft significant meer betaald om het contract van Martens af te kopen.”

Als Martens daarna bij het EK uitblinkt blijkt dat Barcelona een prima deal heeft gesloten. „Nee, ik denk niet dat we te vroeg hebben getekend”, stelt Vrouwe. „Het contract gaf haar ook de rust om tijdens het EK optimaal te kunnen presteren. Ik ga niet vertellen hoeveel ze precies verdient. Laat ik zeggen dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Na het EK is alles in positieve zin geëxplodeerd. Ik krijg nog altijd twintig telefoontjes per dag van mensen die iets met haar willen doen. Ze kan niet op alles ingaan. Dat gaat gewoon niet.”

Martens rilt nog van de kou – „Ik heb net in een ijsbad gezeten” – als ze terugkijkt op een zomer vol met pieken. „Als meisje zei ik altijd dat ik profvoetbalster wilde worden. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Ik heb er toch alles voor gedaan om zo ver mogelijk te komen. Op mijn vijftiende woonde ik ver van familie en vrienden op een kamer in Amsterdam. Het is echt niet eenvoudig geweest. Dat het zich zo zou uitbetalen had ik ook nooit voor mogelijk gehouden.”

Nieuw doel: Champions League

Martens knijpt zich nog steeds weleens in haar arm. „Al mijn dromen zijn werkelijkheid geworden. Tijdens het EK ben je gewoon bezig met presteren. Het besef wat we los hebben gemaakt kwam pas later. De mannen hebben jaren aan de top gestaan. Helaas gaat het met hen wat minder. Maar daarom kwam ons succes nu wel precies op tijd. Mijn nieuwe doel is het winnen van de Champions League met FC Barcelona.”

Ze verontschuldigt zich. Martens wordt als VIP verwacht bij de competitiewedstrijd tussen de mannen van FC Barcelona en Espanyol. Het is voor het eerst dat ze in Camp Nou haar clubgenoot Messi ziet spelen. De kleine Argentijn maakt drie van de vijf doelpunten. Martens is blij voor hem, maar baalt nog steeds dat ze eerder op de dag zelf niet scoorde.