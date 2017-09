AfD-vrouw zou kabinet in e-mail ‘varkens’ hebben genoemd

De Duitse verkiezingscampagne is in een stroomversnelling geraakt, met hoog oplopende spanningen tussen de CDU van bondskanselier Merkel en de anti-immigratiepartij AfD. Eén van de twee aanvoerders van de AfD kwam dit weekeinde in opspraak door een e-mail uit 2013. Daarin zou deze Alice Weidel de regering-Merkel hebben uitgemaakt voor „varkens die marionetten zijn van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, met de opdracht het Duitse volk klein te houden”. Weidel, die tot voor kort gold als het meer gematigde gezicht van de AfD, ontkent dat ze de mail heeft geschreven. Maar Welt am Sonntag, die de mail openbaar maakte, zegt in het bezit te zijn van een verklaring onder ede die de authenticiteit bevestigt. De mail laat een grotere verwantschap met radicaal-rechtse en racistische ideeën zien dan de AfD-top officieel erkent.

Op 24 september zijn de Bondsdagverkiezingen. Vorige week werden campagnebijeenkomsten van bondskanselier Merkel verstoord door aanhangers van de AfD en de extreem-rechtse NPD. Met schrille fluitjes maakten ze haar het spreken onmogelijk, ze droegen spandoeken en borden mee met teksten als ‘Rot op’ en ‘Merkel moet weg’ en bekogelden haar ook met tomaten.

Onderzoek haatzaaien

De vermeende e-mail van Weidel komt op een moment dat de AfD weer in de peilingen klimt (nu negen procent). Weidel kreeg in april een prominente rol, toen het partijcongres niet voorzitter Petry maar Weidel en oud-CDU-politicus Alexander Gauland aanwees als aanvoerdersduo voor de campagne. Zondag werd bekend dat justitie een onderzoek tegen Gauland instelt wegens haatzaaien.

De econoom Weidel (38) leek aanvankelijk vooral bij de AfD te zijn wegens haar kritiek op het beleid rond de euro. Daarmee onderscheidde ze zich van radicale partijleiders als Björn Höcke, die het Holocaustmonument in Berlijn hekelde als „een monument van de schande”.

Ook leek ze een gematigder AfD-publiek te bedienen dan haar mede-aanvoerder Gauland – die over minister van integratie Özoguz zei dat hij blij zou zijn als deze naar Anatolië zou worden afgevoerd – ‘entsorgen’ zei hij, een woord dat doorgaans voor het afvoeren van afval wordt gebruikt. Merkel noemde die uitspraak racistisch.

Als de mail authentiek is, rijst er een Weidel uit op die past bij de invloedrijke rechtervleugel van haar partij. „De reden dat we door cultuurvreemde volkeren zoals Arabieren, Sinti en Roma etc overspoeld worden”, staat in de mail, „is de systematische vernietiging van de burgerlijke samenleving als mogelijk tegenwicht voor de vijanden van de grondwet door wie we geregeerd worden”. Deze „varkens” zouden „via omvolking” (Überfremdung) streven naar „moleculaire burgeroorlogen” – een term van schrijver Hans Magnus Enzensberger voor conflicten die aan een groot deel van de bevolking voorbijgaan.

De mail sluit – in woordkeus en verwijzing naar allerlei samenzweringen die de soevereiniteit van Duitsland zouden ondermijnen– aan bij ideeën van radicaal-rechtse groepen.