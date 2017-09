Zo ziet het leven in Guantánamo Bay eruit

In een perfect Engels accent vertelt de 49-jarige Moazzam Begg over zijn gevangenschap op de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay in Cuba. Twee jaar werd hij er vastgehouden op verdenking van terrorisme maar officieel veroordeeld werd hij nooit. In 2005 kwam hij vrij en inmiddels staat hij internationale media regelmatig te woord over het anti-terreurbeleid van de Verenigde Staten.

In de driekwartier durende documentaire The Confession vertelt Begg waarom hij ooit in de radiale islam geïnteresseerd raakte en hoe twee gedwongen bekentenissen ervoor zorgden dat hij als terrorismeverdachte gemarkeerd werd.

Begg, die in Birmingham werd geboren als zoon van een uit Pakistan geëmigreerde bankmanager, is van de twaalf Britten die ooit vastzat op Guantánamo Bay. Hij voert campagne om de terreurgevangenis te sluiten, en blijft er luidruchtig op wijzen dat de Britse inlichtingendiensten afwisten van de marteling die op Guantánamo plaatsvond – ook nadat hij in 2010 een hoge schadevergoeding kreeg van de Britse staat.

Begg richtte de liefdadigheidsorganisatie Cage op, die zich inzet voor moslims die in de oorlog tegen terreur zijn aangehouden. In 2012 reisde hij daarom naar Syrië waar hij verslag van deed op zijn blog. In 2014 werd hij in Engeland opnieuw opgepakt op verdenking van terreur maar die aanklacht kwam te vervallen.

Begg is niet de enige ex-gedetineerde die schreef over zijn gevangenschap in wat misschien wel de beruchtste gevangenis ter wereld is. In 2015 verscheen het boek Guantánamo Diary van de Mauritiaan Mohamedou Ould Slahi. Vanuit zijn cel schreef Ould Slahi over de martelingen waaraan hij blootgesteld werd gedurende de 14 jaar dat hij in Guantánamo vastzat.

Bekijk The Confession via iTunes of op Al Jazeera.