Nadal treft Anderson in finale US Open

De Spanjaard Rafael Nadal (31) heeft zijn derde grand slam-finale van het jaar bereikt. Na de Australian Open (verlies) en Roland Garros (winst), staat Nadal ook in de eindstrijd van de US Open in New York. Daarin treft hij de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (31), die nooit eerder zover kwam op een van de vier belangrijkste tennistoernooien.

In de eerste set leek het er nog niet op dat Nadal, al twee keer winnaar in New York, zondag om de titel zou mogen gaan strijden. Zijn tegenstander Juan Martin del Potro overklaste hem, zoals de Argentijn een ronde eerder al bij Nadals grote rivaal Roger Federer had gedaan. Del Potro, nummer 24 van de plaatsingslijst, won de eerste set: 6-4.

In de tweede set keerde de wedstrijd echter volledig. Nadal, als eerste geplaatst, vond een antwoord op de harde klappen van Del Potro en wist hem er zelfs van te weerhouden ook maar één game te pakken. De twee sets daarna waren genoeg om de klus simpel te klaren: 6-3 en 6-2.

Eerste finaleplek

De andere halve finale, tussen de als 28ste geplaatste Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de als twaalfde geplaatste Spanjaard Pablo Carreno, kende een soortgelijk wedstrijdverloop. Anderson, die nooit verder reikte dan de vierde ronde op een grand slam, oogde nerveus aan het begin van de wedstrijd. De eerste set liet hij daarom met 6-4 aan Carreno.

Daarna behaalde hij echter het niveau dat hij ook al eerder tijdens de US Open liet zien. Met harde services trok hij de tweede, derde en vierde set naar zich toe: 7-5, 6-3, 6-4.

Op zaterdag spelen de vrouwen hun finale. In een Amerikaanse onderonsje neemt Madison Keys het op tegen Sloane Stephens. In New York was ook Nederlands succes te vieren. Jean-Julien Rojer won vrijdag met zijn Roemeense partner Horia Tecau de titel in het dubbelspel.