Medailles is Van Moorsel niet snel kwijt

Wat zijn de beschuldigingen precies? Volgens de 75-jarige Janssen heeft Van Moorsel onder meer in de maanden voor de Zomerspelen in 2000 epo gebruikt. De renner en haar man Michael Zijlaard zouden zo’n zes keer bij hem zijn langsgeweest op spreekuur in zijn praktijk in het Brabantse Deurne. Daar zouden ze hebben gevraagd om een „kuurtje”. Janssen zou uitgelegd en gedemonstreerd hebben hoe de epo, die hij in Deurne bij de apotheek haalde, moest worden geïnjecteerd. Ook in 2001, voor de Ronde van Italië, zou Van Moorsel zijn langsgekomen voor een kuur. Volgens de renner zelf, die reageert in de Volkskrant, zijn de beschuldigingen niet waar. Wel is ze inderdaad regelmatig langsgekomen bij Janssen en zegt ze hem „dankbaar” te zijn, onder meer voor het terugvinden van motivatie na een lastige periode waarin ze leed aan anorexia. Van Moorsel werd overigens een jaar geleden ook al beschuldigd van epogebruik, door haar rivale Monique Knol. Ook toen ontkende ze.

Wie is Peter Janssen? Peter Janssen loopt al sinds 1986 mee in het peloton als ploegarts en is een bekende in de Nederlandse wielerwereld. Hij werkte bij verschillende grote ploegen, zoals PDM, BankGiroLoterij en Vacansoleil. Ook was hij een tijdje zelfstandig actief als arts die renners begeleidde. Hij werkte tijdens zijn carrière met verschillende grote namen, waarvan hij er in de Volkskrant meerdere beschuldigt van dopinggebruik. Zo zouden de Nederlanders Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse bloedtransfusies hebben gekregen tijdens de Tour de France van 1988. Sinds 2009 is Janssen met pensioen en woont hij in Thailand. Onder sportjournalisten waren al langer vermoedens dat hij veel te vertellen had, maar hij wilde nooit praten. Janssen zegt nu met zijn verhaal naar buiten te willen treden omdat „het systeem op de schop” moet. Veel concreter wordt hij daarover niet in het interview.

Welke sportsuccessen boekte Leontien Zijlaard-van Moorsel? Van Moorsel geldt als een icoon van de Nederlandse sportwereld. De Brabantse won tijdens haar imposante wielercarrière, tussen 1989 en 2004, alles wat er te winnen viel. Tinus, zoals ze vaak liefkozend werd genoemd, groeide rond de Olympische Spelen van Sydney in 2000 uit tot een van de populairste sportvrouwen van Nederland. Twee keer was Van Moorsel de sterkste in de Tour de France, in 1992 en 1993. Ze haalde vier keer olympisch goud, naast een zilveren en een bronzen medaille. Daarnaast werd ze negen keer wereldkampioen op de baan en op de weg en 21 keer Nederlands kampioen. Bovendien was Van Moorsel twaalf jaar lang in het bezit van het werelduurrecord, van 2003 tot 2015. Op grond van die lange lijst aan hoogtepunt werd ze zes keer gekozen tot sportvrouw van het jaar in Nederland: in 1990, 1993, 1999, 2000, 2003 en 2004. Na de Olympische Spelen van Athene (2004), waar ze voor de tweede keer in haar loopbaan goud won op de tijdrit, stopte ze met wielrennen.

Hoe reageert de wielerwereld? Het was al bekend dat er rond de eeuwwisseling door erg veel Nederlandse renners gerommeld is met doping. De commissie-Sorgdrager concludeerde dat al in 2013. Mede in dat licht wordt er niet heel geschokt gereageerd. „Het is een praktijkvoorbeeld van die periode”, laat een woordvoerder van NOC*NSF weten. „Net zoals bijvoorbeeld het boek van Thomas Dekker over zijn carrière dat ook was. Dit keer is het een arts, dat is een nieuw perspectief, maar de inhoud kenden we helaas al.” Wel klinkt er hier en daar verbazing over Peter Janssen: waarom komt hij hier nu opeens mee? En wat bedoelt hij met dat „het systeem” op de schop moet? De dopingcontroles zijn de afgelopen jaren al een stuk beter geworden en veel zaken uit het interview spelen meer dan vijftien jaar terug. De Koninklijke Nederlandse Wielerunie (KNWU) reageert mede daardoor gelaten. Een woordvoerder: „Wij zijn al sinds 2012 bezig met verbeteringen. In dat opzicht verandert dit interview niks.” Er is ook verontwaardiging dat Janssen mogelijk zijn beroepsgeheim schendt, iets wat hij zelf overigens niet het geval vindt: het zou niet gaan om patiënten maar om gezonde sporters. Desalniettemin kwam Van Moorsel in eerste instantie bij hem vanwege haar anorexiaproblematiek.