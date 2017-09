Dit is Janus, de tweekoppige Griekse schildpad van het Natuurhistorisch museum in Genève. In 1997 werd hij geboren in een broedmachine van het museum. In de natuur had Janus nooit overleefd, maar dankzij de zorg van de onderzoekers vierde hij deze week zijn twintigste verjaardag.

Foto Fabrice Coffrini/AFP