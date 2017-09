Contador bekroont carrière met zege op Angliru

In zijn laatste grote koers heeft Alberto Contador zijn rijke wielercarrière bekroond. De Spanjaard van Trek-Segafredo won zaterdag bovenop de gevreesde Alto de L’Angliru de twintigste etappe van de Vuelta a España.

Klassementsleider Chris Froome verpestte Contadors feestje nog bijna. Voortgetrokken door zijn meesterknecht Wout Poels jaagde hij Contador in de laatste twee kilometer op. Even leek Froome de etappewinst te gaan pakken, maar Contador hield aan de finish 17 seconden over.

Froome stelde zijn eerste eindzege in de Ronde van Spanje zo goed als veilig. Hij viel op de slotklim aan toen hij zag dat zijn grote rivaal Vincenzo Nibali het moeilijk had. Daarmee reed Froome zichzelf nog steviger in het rood.

Wilco Kelderman werd op de Angliru van het podium gestoten. De Sunweb-renner lag van tevoren derde, maar zag Contador langszij komen, net als Ilnoer Zakarin (Katjoesja). Kelderman kon de groep met de favorieten lang bijhouden. Hij reageerde zelfs op een aanval van Zakarin, die ook podiumkansen rook. Later moest Kelderman alsnog lossen. Zakarin reed zo ver bij hem weg dat hij nu derde is in het algemeen klassement. Contador ligt vierde, Kelderman vijfde.

De twee andere Nederlandse renners in de top tien, Wout Poels en Steven Kruijswijk, klommen ieder een plek. Poels steeg van negen naar zes, dankzij zijn krachtsinspanning om Froome bovenaan de Angliru af te zetten. Kruijswijk ging van de tiende naar de negende positie. Hij leek, voor Froome aanviel, zelfs even een bedreiging te vormen voor Contador. Kruijswijk zat in zijn eentje achter de Spanjaard aan. Hij stortte echter in en viel terug.

Alleen voorop

In de laatste ‘echte’ etappe van de Vuelta - zondag wacht een min of meer ceremoniële rit naar Madrid - wachtte Contador lang met zijn aanval. De eerste twee beklimmingen in de rit over 117,5 kilometer vanuit Corvera de Asturias bracht El Pistolero nog rustig door in het peloton. Op de Angliru ging hij ervandoor. Aanvankelijk had Contador, die na deze Vuelta afzwaait, nog wat concurrenten bij zich. Vijf kilometer onder de top loste hij landgenoot Marc Soler en kwam hij alleen voorop.

Het moment van Contadors beslissende demarrage.

Zondag stapt Contador voor de laatste keer in zijn profcarrière op de fiets, voor de 21ste en laatste etappe van de Vuelta. Die voert van Arroyomolinos naar Madrid en is 117,6 kilometer lang. De rit vertoont grote overeenkomsten met het traditionele slot van de Tour de France in Parijs. In Madrid rijdt het peloton ook rondjes, en ook zondag zal er aan de stand in het klassement niets meer veranderen.