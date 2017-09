Het jaarlijkse Europese veeteeltcongres zit er weer op. Een weekje in de Estse hoofdstad Tallinn, vol met presentaties en netwerkbijeenkomsten. Na twintig jaar voor mij inmiddels bijna een familiereünie.

We maken ons in het vliegtuig gereed voor de retourvlucht naar Amsterdam. Ik zit aan het gangpad en de vele collega’s op weg naar hun stoel begroeten me. Dit tot grote verbazing van de Estse man naast me. „U bent vast erg beroemd in Nederland. Everyone seems to know you.”

