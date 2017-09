AkzoNobel met slecht nieuws op zak naar beleggers

Voor AkzoNobel stond vrijdagmiddag in het teken van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, of „bizar toeval” in de woorden van president-commissaris Antony Burgmans. Uitgerekend op de dag dat de bedrijfstop in een bijzondere aandeelhoudersvergadering tekst en uitleg zou geven over zijn handelen rondom de overnamepoging door de Amerikaanse branchegenoot PPG, moest het verf- en chemiebedrijf een winstwaarschuwing afgeven: de eerder voor dit jaar beloofde 100 miljoen euro winststijging wordt niet gehaald.

Alsof dat nog niet genoeg was, werd ook aangekondigd dat financieel directeur Maëlys Castella haar functie neerlegt wegens gezondheidsproblemen. Binnen twee maanden na het vertrek van Ton Büchner als bestuursvoorzitter valt dus ook de nummer twee van AkzoNobel weg. Hoewel het verf- en chemiebedrijf wel verwacht dat ze terugkomt, zal dat niet op haar huidige positie zijn. De zoektocht naar een nieuwe financieel directeur is al gestart.

Met dit slechte nieuws op zak mocht president-commissaris Antony Burgmans vrijdagmiddag beginnen aan zijn ‘dialoog’ met de aandeelhouders. Juist de winstwaarschuwing is in het licht van de succesvol afgeweerde overname door de Amerikaanse concurrent PPG bijzonder pijnlijk.

In april presenteerde AkzoNobel (46.000 werknemers, 5.000 in Nederland) een ambitieuze bedrijfsstrategie tot 2020, die het bedrijf in rap tempo winstgevender moet maken. Volgens het plan wordt de chemietak afgestoten. De opbrengst wordt deels uitgekeerd aan aandeelhouders. Met een gelikte presentatie in Londen moesten zij ervan worden overtuigd dat de eigen strategie van AkzoNobel meer toekomstperspectief zou bieden dan een overname door PPG.

Nog geen vijf maanden later is de winstwaarschuwing – bij een aantrekkende economie – een feit. De bijzondere aandeelhoudersvergadering stond vooral in het teken van het herstellen van de vertrouwensband met de beleggers, die een flinke deuk had opgelopen na de strijd tegen de vijandige overname door PPG.

Burgmans leek hier redelijk in te slagen. De nieuwe topman Thierry Vanlancker, wiens benoeming door de aandeelhouders formeel werd goedgekeurd, weet de tegenvallers aan omstandigheden buiten AkzoNobel om. Hogere prijzen van grondstoffen, tegenvallend consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk. „Als u leest wat onze concurrenten wereldwijd hierover zeggen, zult u grote parallellen ontdekken”, aldus Vanlancker. Ook neemt de vraag naar nieuwe schepen in Azië af. „Op schepen die niet gebouwd worden, hoef je ook geen coating aan te brengen.”

Achterin de zaal van het Amsterdamse Hilton zat een zwijgende vertegenwoorder van hedgefonds Elliott, met 10 procent de grootste aandeelhouder. Als het aan hen had gelegen, was er vrijdag niet alleen over de benoeming van Vanlancker gestemd, maar ook over het ontslag van Antony Burgmans als president-commissaris.

Het hedgefonds uit New York was een sterk voorstander van een overname door PPG, en rekent het Burgmans persoonlijk aan dat die tot drie keer toe niet is doorgegaan. De Ondernemingskamer oordeelde in augustus dat Elliott niet kon afdwingen dat de positie van Burgmans – die in april sowieso aftreedt – ter discussie komt. De activistische belegger en AkzoNobel tekenden daarop een gewapende vrede, een zogeheten standstill, die drie maanden duurt. Elliott krijgt in ruil twee commissarissen.

Op de bijzondere aandeelhoudersvergadering waren het de institutionele beleggers die toekomstgaranties wilden zien van AkzoNobel. Topman Vanlancker verzekerde dat de in april gepresenteerde bedrijfsstrategie tot 2020 nog altijd het uitgangspunt is, en dat het proces dat moet leiden tot het afstoten van de chemietak op schema ligt. Het is nu aan Vanlancker om AkzoNobel er snel weer bovenop te helpen. Want het is zo 2020.