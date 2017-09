Terwijl Irma zich tot de tanden toe bewapende om Sint-Maarten meedogenloos te vernietigen, waren sommige Nederlanders druk met het haar van Matthijs van Nieuwkerk. Zij gaven hun mening over dit essentiële onderwerp op Twitter. Grappig dat veel van die kansloze twittertypes bij hun account een fotootje van zichzelf hebben geplaatst. Zo’n fotootje waarbij je denkt: ik zou het in jouw geval overal over hebben, maar niet over iemand anders zijn haar.

Maar los van het belang van de coiffure van onze populaire televisiepresentator heb ik een vraag: wordt het niet hoog tijd om het bloedserieus over Irma te hebben? Als ik de deskundigen goed begrijp is zij namelijk niet de laatste orkaan die zo verwoestend heeft huisgehouden. De orkanen die volgen zullen steeds heftiger worden. En het heeft wel degelijk met het opwarmen van de aarde te maken. Te aangenaam zeewater enzo. En als het zo doorgaat, kan ook West-Europa zich binnenkort voorbereiden op soortgelijke rukwinden. Dus Matthijs: muts op.

Volgens dorpsgek Trump en zijn vriendjes loopt het niet zo’n vaart met het milieu. Dat veel te linkse Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 was en is volgens hen nergens voor nodig. Daarbij zijn er enorme voordelen verbonden aan de opwarming van de aarde. Zo varen we binnenkort via de Noordpool naar Japan. Gewoon binnendoor! Dat scheelt hectoliters diesel. Pure milieuwinst. Er komen dan ongetwijfeld gezellige cruiseschepen met aan boord dat dikke Amerikaanse toeristenvee. Leuk voor de ijsberen. Die vervelen zich nu toch maar op die saaie sneeuwvlaktes. Een selfie met een gezonde obesitas-yankee! Welke ijsbeer droomt er niet van?

In de kranten van gisteren zag ik niet alleen foto’s van de verwoeste bovenwindse eilandjes en een schaamverhaal over Nederlands fijnstof, maar ik las ook dat Schiphol het niet echt gemakkelijk heeft. Het is daar te druk. Bijna 500.000 vliegbewegingen per jaar. Moeten we dat verminderen? Nee. Er moet een vliegveld bij. In dit geval Lelystad. Dat is al bijna klaar.

De luchtvervoerboeren hadden donderdag een bijeenkomst in Den Haag onder leiding van Hans Alders. Dat is die politieke schnabbelkont die namens de Gasunie de Groningers al jaren met enorme kluiten het riet in stuurt. Volgens deze Hansje moeten de prijsvechters vanuit de polder gaan opereren zodat de grote jongens als KLM en consorten lekker kunnen doorgroeien op dat oude vertrouwde Schiphol. Dus geen van die mensen, die volgens mij ook tijdens die vergadering de gevolgen van Irma nog op hun netvlies hadden, kwam op het idee dat we misschien moeten stoppen met de systematische vernietiging van de aarde. Domweg omdat we de planeet met zijn allen kapot vliegen. Niet minder dan 500.000 vluchtbewegingen boven dit kutlandje. Meer! Nog meer.

Natuurlijk komt er binnenkort een televisieactie voor Sint-Maarten en hoesten we met ons rijke Nederland een flink bedrag op. En natuurlijk komen er benefietvoorstellingen in allerlei theaters en concerthallen. De opgehoeste bedragen zullen ouderwets door de ether schallen. We zullen borstklopperig trots zijn op onze Nederlandse gulheid. Ik twijfel daar geen seconde aan.

Maar we moeten niet alleen geven, maar ook opgeven. En daarmee bedoel ik al die idiote reisjes. Volgens mij moeten we een aantal debiele vliegtickets gewoon inleveren. Domweg omdat het radeloze onzinreisjes zijn. Mensen die een lang weekend naar Bali gaan om te ontstressen zijn ronduit zielig. Twee dagen skiën in Verbier. Schaam je rood. Mijn eigen voetbalreisjes naar Milaan en Barcelona. Wegwezen verwende idioot.

Tot eergisteren werd Sint-Maarten door vier tot zes gigantische cruiseschepen per dag bezocht. En die hebben voorlopig allemaal even hun route verlegd. Er is namelijk geen kade meer om aan te meren. Maar is het een idee om die reisjes toch gewoon door te laten gaan? Dat die boten met die duizenden vadsige toeristen gewoon langs die verwoeste eilandjes varen en dat een gids vertelt dat dit de gevolgen zijn van ons juichende leven van de laatste decennia. Misschien is het leuk om het bandje door Donald zelf te laten inspreken.

Was wel zeer verheugd toen ik hoorde dat Irma nog niet klaar is en waarschijnlijk ook een golfresort van oom Donald in Florida zal verwoesten. Dan heeft God echt humor. Schade aan de handel van die idioot zelf. Ik bid dat Irma raak schiet. Of vindt u dat zielig voor Donald? Over raar haar gesproken.