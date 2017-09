Opnieuw: hechte maatjes

Arthur van den Boogaard / Ad Nuis

Architect Jack Huyskens (68) in de herfst van 1968 samen met klasgenoot Wanda van Droffelaar (70, beeldend kunstenaar) gefotografeerd in de Bronckhorststraat in Amsterdam.

„Wij waren hechte maatjes. Opgegroeid in Roermond wilde ik naar de Jan van Eyk-academie in Maastricht. De leraar Duits, mijn vertrouwensman op de HBS, raadde mij dat af: een meisjes-opleiding, zei hij. Ik koos voor Amsterdam, de Gerrit Rietveld-academie, lerarenopleiding. Daar ontmoette ik Wanda. Omwille van haar strenge moeder, Tsjechische, had zij eerst Schoevers gedaan. Het klikte direct. We gingen samen naar bioscoop Kriterion: Pasolini, Fellini. We begrepen én hielden van elkaars werk. We vierden samen carnaval in Roermond. Ze was goed met mijn moeder. De open sfeer bij ons thuis ervoer Wanda als een walhalla. Zij vond mij mooi, was verliefd, al zag zij de bui wel al hangen. We sliepen soms samen in één bed, maar er gebeurde niks. Op een dag nam een andere vriendin, lesbisch, mij mee naar COC-sociëteit De Schakel in de Korte Leidsedwarsstraat. Ik kwam binnen en viel zo uit de kast. Ik heb mij trouwens nooit opgesloten gevoeld. Ik was destijds al erg bezig met mijn werk, wilde architect worden. Uiteindelijk ging ik naar de Technisch Universiteit in Delft. Dat wilde ik. Wensen van huisjes, boompjes, beestjes had ik niet. Ik was op weg naar iets nieuws, kon behoorlijk dubben over volgende projecten. Wanda werd moeder van drie kinderen: een ander leven. Onze vriendschap ervoer daardoor qua tijd een behoorlijk groot gat. Maar de herkenning in elkaar bleef groot. Sinds enige jaren zien wij elkaar weer vaker. Mogelijk omdat ik daar meer behoefte aan heb. Ik ben een solist die graag dingen samen doet. Wanda begrijpt dat.”

