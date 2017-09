Fietsend door de binnenstad van Zutphen zie ik een bekende schrijver lopen. Uit deze krant weet ik dat hij twee weken in een gezin meedraait om te ervaren of het vaderschap hem ligt. Hij slentert traag over de stoep, langs een fontein waar kinderen spelen, zijn blik gericht op zijn smartphone. Twee jonge meisjes lopen een aantal meters achter hem, met daar achter hun moeder. Ik vraag me af of Grunberg door heeft hoe dicht hij de werkelijkheid al benadert.

