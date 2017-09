Evacuatie 5,6 miljoen inwoners De staat Florida heeft 5,6 miljoen inwoners die in het pad van de naderende orkaan wonen, te vertrekken. Dat is ongeveer een kwart van het totale aantal inwoners in de deelstaat. In een videoboodschap riep Trump iedereen op te luisteren naar de autoriteiten: A message to my fellow Americans🇺🇸#IrmaHurricane2017

Krijgt Barbuda nog een orkaan over zich heen? Het eiland Barbuda dreigt net als Sint-Maarten voor de tweede keer in enkele dagen getroffen te worden door een verwoestende orkaan. Helikopterpiloten en schippers zijn verwikkeld in een race tegen de klok om overgebleven inwoners te evacueren voordat José zaterdag arriveert. Het helikopterbedrijf van Neil Dickinson probeert met zijn twee helikopters zoveel mogelijk van de circa duizend achtergebleven inwoners naar het zestig kilometer verder gelegen Antigua over te brengen, schrijft persbureau Bloomberg. Per keer kan een helikopter zes mensen vervoeren. Orkaan Irma heeft op het eiland Barbuda al flinke schade veroorzaakt. Foto Anika E. Kentish / AP Er wordt ook met veerboten en andere schepen geprobeerd mensen van het eiland te halen, maar het is de vraag hoelang de omstandigheden op zee de inzet van dergelijke vaartuigen nog toestaan. Barbuda werd een paar dagen al flink getroffen door orkaan Irma, die circa 95 procent van het eiland verwoestte.

Daklozen in Florida geëvacueerd In en rond de stad Miami worden meer dan 660.000 mensen opgeroepen om de stad te verlaten. Het gaat om de grootste evacuatie in de geschiedenis van de regio, zei burgemeester Carlos Giménez van de county Miami-Dade. In het gebied zijn 43 schuilkelders waar plaats is voor 100.000 burgers. In Miami-Dade County leven naar schatting duizend mensen op straat, maar tot nu toe zijn nog maar driehonderd daklozen geëvacueerd. Volgens de burgemeester laten veel daklozen zich vrijwillig naar één van de schuilkelders brengen, maar worden sommige ook gedwongen. Agenten maken daarbij gebruik van de 'Baker Act', een wet die het mogelijk maakt om mensen met een psychische stoornis voor 72 uur te hospitaliseren. Ron Book zet zich in voor de daklozen in de county en volgens hem is het zaak dat alle daklozen geëvacueerd worden. Tegenover persbureau AP laat hij weten “dat iedereen die tijdens Irma op straat blijft, zal sterven”.