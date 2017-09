Het maakt eigenlijk niet zo veel uit of de Britse fotograaf Jamie Hawkesworth (Suffolk, 1987) nou een hippe mode-shoot doet, een reisreportage maakt in Oekraïne of maandenlang rondhangt op het busstation in Preston – een loom provinciestadje net boven Manchester – om daar dag in dag uit gewone mensen te fotograferen. Tot en met 3 december is in Huis Marseille zijn expositie Landscape with Tree te bezoeken.