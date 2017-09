Williams strandt in halve finale US Open

De Amerikaanse tennisster Venus Williams is donderdagavond (plaatselijke tijd) uitgeschakeld in de halve finales van de US Open. Ze verloor op het New Yorke grandslamtoernooi van haar landgenote Sloane Stephens, met 6-1, 0-6 en 7-5.

Williams, de nummer negen van de wereld die dit jaar al twee grandslamfinales speelde, was dicht bij de overwinning. Na een slechte eerste set had ze de wedstrijd ogenschijnlijk in haar voordeel weten te keren. In het laatste bedrijf was ze bij een stand van 5-4 en 30-0 één punt verwijderd van een matchpoint. Op dat moment won Stephens echter een rally van 25 slagen, waarna ze ook alsnog de game won. De game erna brak ze Williams. Vervolgens serveerde Stephens, de nummer 83 van de wereld, zich een weg naar haar eerste grandslamfinale.

ICYMI:@Madison_Keys and @SloaneStephens win their respective SF matches and will face each other in an all 🇺🇸 #USOpen final! pic.twitter.com/j1xFr2sTzQ — US Open Tennis (@usopen) 8 september 2017

Stephens neemt het in de eindstrijd op tegen de eveneens Amerikaanse Madison Keys. Ook zij zal haar eerste optreden maken in de finale van een grandslam. Stephens liet in haar halvefinalepartij donderdagavond weinig heel van CoCo Vandeweghe. Het werd 6-1 en 6-2.

Vrijdagavond staan de halve finales bij de mannen op het programma. De als eerste geplaatste Rafael Nadal neemt het in de ene wedstrijd op tegen Juan Martín del Potro. In de andere partij staat de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson tegenover Pablo Carreño Busta uit Spanje. De Nederlandse deelnemers op de US Open zijn allemaal in de eerste ronde uitgeschakeld.