Financieel directeur Akzo met ziekteverlof

Financieel directeur van AkzoNobel Maëlys Castella zit ziek thuis. Dat heeft het verf- en chemieconcern vrijdag bekend gemaakt, zonder te vermelden wat er precies met Castella aan de hand is. Wel “verwacht” Akzo dat Castella “zal herstellen”, waarna ze weer een “hogere managerspositie” zal gaan bekleden.

Castella is de tweede topmanager van Akzo in amper twee maanden die om gezondheidsredenen een stap terug doet. Halverwege juli vertrok bestuursvoorzitter Ton Büchner. Het leek er sterk op dat Büchners afscheid te maken had met de hoge druk waaronder de Akzo-top de laatste maanden staat, wegens de overnamepogingen door PPG, en opstandige aandeelhouders.

President-commissaris Antony Burgmans wilde destijds tegen NRC niet in zoveel woorden bevestigen dat Büchner overspannen was, maar zei wel dat de topman “zijn gezondheid in gevaar zou brengen als hij zich nog langer zou blootstellen aan de druk die zijn baan met zich meebrengt”.

‘Gezondheid privékwestie’

Over het ziekteverlof van financieel directeur Castella laat Burgmans zich evenmin in detail uit. Hij wil er tegenover persbureau ANP alleen over kwijt dat de problemen van Castella los staan van de stressklachten waarmee Bücher voor zijn vertrek kampte. “Dat is een privékwestie”, zegt Burgmans over Castella’s gezondheid. “Bovendien zijn wij geen van allen arts.”

Castella’s functie wordt voorlopig waargenomen door Hans de Vriese, die eerder een positie onder Castella bekleedde. Intussen gaat Akzo opzoek naar een vaste vervanger. Büchner werd direct na zijn vertrek opgevolgd door de relatief onbekende Belg Thierry Vanlacker.

De onrust bij Akzo begon in maart van dit jaar, toen het bedrijf een ongevraagd overnamebod van het Amerikaanse PPG Industries afwees. Dat deed Akzo daarna nog twee keer, tot onvrede van sommige aandeelhouders. Het hedgefonds Elliott probeerde via de rechter af te dwingen dat de aandeelhouders mochten stemmen over de positie van president-commissaris Burgmans. Het ontslag van Burgmans zou de deur voor gesprekken met PPG wellicht openzetten, maar de rechter wees de eis van Elliott af. Daarna spraken Akzo en Elliott een voorlopige wapenstilstand af.

Om de morrende aandeelhouders tevreden te houden, kondigde Akzo in april aan dat het zijn chemicaliëntak zal afstoten. De opbrengst van die verkoop wordt voor een groot deel uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarnaast krijgen zij, onder meer door een verhoging van het dividend, dit jaar in totaal 1,6 miljard euro extra.